Pedone investito in via Colombo, trasportato al Santo Stefano in codice rosso

L'uomo, un 30enne di nazionalità cinese, stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato centrato da un'utilitaria guidata da un 82enne. Sul posto un'ambulanza del 118 e la Municipale per i rilievi







Grave incidente nel pomeriggio di ieri, 28 dicembre, in via Colombo. Attorno alle 18 un pedone è stato investito da un'auto mentre stava attraversando la strada all'altezza della rotonda con via Galcianese. Sul posto un'ambulanza inviata dal 118 e la polizia municipale per i rilievi del sinistro. La vittima è un uomo cinese di 30 anni portato al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano in codice rosso.Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali, quando è stato travolto da una utilitaria guidata da un italiano di 82 anni che procedeva verso via Borgioli. Il trentenne è finito sul parabrezza della macchina e poi è stato sbalzato a terra.