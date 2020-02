25.02.2020 h 11:22 commenti

Pedone investito in via Ciliani: è stato soccorso in codice rosso

L'incidente è accaduto questa mattina poco dopo le 8.30. La vittima è un 50enne che ora si trova ricoverato al Santo Stefano

Grave incidente stradale questa mattina, 25 febbraio, in via Ciliani. E' successo poco dopo le 8.30 e ha coinvolto un pedone di 50 anni che è stato investito da un'auto. Il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza in codice rosso e l'uomo è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso. Intervenuta anche la polizia municipale con la pattuglia dell'Ufficio Sinistri per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Gli agenti dovranno accertare in particolare se l'investimento sia avvenuto mentre il pedone si trovava sulle strisce pedonali quando è stato travolto.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus