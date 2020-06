19.06.2020 h 19:14 commenti

Pedone investito da un'auto mentre attraversa via Valentini, portato in ospedale in codice rosso

Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce d'oro inviata dal 118 e la polizia municipale per i rilievi

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, 19 giugno, all'incrocio con semaforo tra via Valentini e via Zarini. Un uomo di oltre 70 anni, residente in zona, è stato investito da un'auto mentre attraversava via Valentini in direzione est.

La macchina, guidata da un giovane uomo, stava svoltando in via Valentini da via Zarini. L'impatto è stato inevitabile e molto violento. Il settantenne è finito a terra dopo un volo di qualche metro. Purtroppo ha battuto la testa riportando un grave trauma cranico. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce d'Oro inviata dal 118 che ha portato il ferito al Santo Stefano in codice rosso. I rilievi sono stati effettuati dalla Municipale.

