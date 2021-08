02.08.2021 h 12:33 commenti

Pedone investito da un'auto in via Strozzi, trasportato al Santo Stefano in codice giallo

L'incidente si è verificato intorno alle 10. Sul posto l'ambulanza inviata dal 118 e una pattuglia della Municipale per ricostruire l'accaduto

Un uomo di 64 anni è stato investito in via Strozzi mentre attraversava la strada. E' successo intorno alle 10 di oggi, lunedì 2 agosto, nei pressi dell'incrocio con via Battisti. Il pedone è stato soccorso dall'ambulanza inviata dal 118 e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano in codice giallo. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale per i rilevi utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Alla guida dell'auto un uomo di 40 anni, italiano, che si è fermato a prestare soccorso. Le condizioni del ferito sarebbero in via di miglioramento.



Edizioni locali collegate: Prato

