Sono ricoverati in prognosi riservata entrambi i feriti coinvolti nei due incidenti avvenuti nella giornata di ieri, 22 agosto, a Vaiano e a Prato. Il primo è il 49enne ciclista finito a terra dopo essersi scontrato con un'auto in via Nuova per Schignano. E' stato portato con l'elisoccorso al policlinico Careggi dove è ora ricoverato con un grave politrauma (LEGGI)