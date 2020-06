26.06.2020 h 13:46 commenti

Pedonalizzazione del centro, le richieste dei residenti riuniti in un comitato

Protocollate le proposte che riguardano soprattutto i parcheggi si chiede anche l'utilizzo gratuito del Serraglio per le quattro sere di chiusura oltre al a possibilità per i disabili di poter raggiungere in auto l'ingresso della loro abitazione

La pedonalizzazione delle vie all'interno del centro storico dal giovedì alla domenica dalle 18.30 alle 24, continua a non convincere i residenti. Un malcontento che ha portato alla creazione del comitato Residenti centro storico per poter protocollare una serie di richieste per modificare il piano previsto dall'ammnistrazione.

Il problema più sentito è sicuramente quello dei parcheggi, carenti da sempre. Non potendo più posteggiare negli spazi consueti il Comitato vorrebbe che piazza Mercatale fosse aperta anche ai residenti nelle mura storiche e che il parcheggio del Serraglio fosse gratuito nei quattro giorni dedicati alla movida. A questa nuova mancanza si aggiunge quella della pulizia delle strade in zona APU, il mercoledì dalle 0 alle 7, che costringe

i residenti a non poter parcheggiare di fatto per cinque sere su sette.

“A nostro avviso – spiega Urano Corsi presidente del Comitato - spostandola al venerdì dalle 0 alle 7, magari cambiandola con la zona Via Dante, e Sant’Iacopo,si potrebbe recuperare il giorno”.

All'amministrazione vengono chiesti anche maggiori controlli sui permessi in modo da scoraggiare il parcheggio abusivo, soprattutto in zona Cicognini, Pellegrino, Santa Caterina, scuola Cesare Guasti.

“Se vengono concessi gratuitamente ai gestori dei locali l'utilizzo di strade e piazza- continua il presidente – allora si potrebbe adottare lo stesso criterio per i residenti, anche per loro l'emergenza Covid ha avuto pesanti conseguenze economiche”.

Richieste specifiche anche per gli accessi nelle strade per i disabili che, con la chiusura del centro storico, non riescono più a raggiungere le loro abitazioni. Il comitato chiede che venga lasciato uno spazio di almeno 3 metri in modo da consentire alle macchine di passare, far scendere il passeggero e poi andare a parcheggiare.

Ora la palla passa all' amministrazione comunale.

