28.10.2021 h 17:33 commenti

Pediatra della Val di Bisenzio cessa l'incarico, per la nuova scelta apertura con orario prolungato nelle sedi di Vaiano e Vernio

Dal 31 ottobre la dottoressa Daniela Laino non svolgerà più il ruolo. Tutti i pazienti riceveranno un sms con la comunicazione della cessazione dell’incarico e l’invito ad effettuare una nuova scelta

Dal 31 ottobre la dottoressa Daniela Laino cessa l’incarico provvisorio di pediatra di famiglia nell’ambito dei comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio.

Gli assistiti dovranno effettuare la scelta di un nuovo pediatra nell’ambito di residenza nei comuni della Val di Bisenzio. E’ possibile però effettuare la scelta del medico “in deroga al territorio”, cioè anche nell’ambito dei comuni di Prato e Montemurlo. In questo caso è necessaria l’accettazione da parte del medico del nuovo assistito.

Tutti i pazienti della dottoressa Laino riceveranno un sms con la comunicazione della cessazione dell’incarico e l’invito ad effettuare una nuova scelta.

Per facilitare i cittadini nelle operazioni di scelta, gli sportelli di front office delle sedi territoriali di Vaiano e Vernio effettueranno aperture ad accesso diretto con prolungamento dell’orario. Nella sede distrettuale di Vaiano in via Val di Bisenzio 205 apertura martedì 2 e 9 novembre, giovedì 4 e 11 novembre dalle ore 13.30 alle 18; nella Casa della Salute di Vernio in via Livio Becheroni 2/4 venerdì 5 e 12 novembre dalle ore 13.30 alle 18.

La scelta del medico, oltre che presso le sedi territoriali è possibile anche on line.