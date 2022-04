10.04.2022 h 11:11 commenti

Pedalata in ricordo del sovrintendente capo Alessandro Biondi a un anno dalla scomparsa

In bicicletta da Casalguidi a San Baronto dove al poliziotto della questura di Prato è stata dedicata una targa. Biondi dedicava il tempo libero alla bici e così familiari, colleghi e amici hanno voluto ricordarlo. Grande commozione

Una pedalata da Casalguidi a San Baronto per ricordare il sovrintendente capo della questura di Prato Alessandro Biondi, scomparso esattamente un anno fa, a soli 56 anni, a causa di una malattia. I colleghi, la famiglia e gli amici hanno voluto commemorare il ricordo in sella alla bicicletta, una delle grandi passioni di Alessandro Biondi, originario di Pistoia ma da sempre in servizio alla Squadra Mobile di Prato. Un momento particolarmente toccante, un’iniziativa che ha riunito chi ha conosciuto, ha lavorato e ha condiviso anni con uno dei migliori investigatori, protagonista di indagini di successo, uomo ricco di sensibilità e attenzione. Alla pedalata, organizzata dalla Polisportiva Mille Luci di Casalguidi, gruppo a cui apparteneva Biondi, hanno preso parte tanti poliziotti sia di Prato che di Lucca, città nella quale la moglie, Silvia Cascino, è vicequestore. All’arrivo, a San Baronto, il sovrintendente capo è stato ricordato con una targa e un mazzo di fiori. “La tua determinazione, bontà e onestà rimarranno impressi nei nostri cuori”: questo uno dei passaggi della frase che amici e familiari hanno voluto dedicare ad Alessandro Biondi. Presenti all’iniziativa la moglie, i familiari, l’ex capo della Squadra Mobile di Prato Francesco Nannucci, tanti colleghi dell’Antidroga di Prato e della Squadra Mobile di Lucca, gli amici di tante pedalate. Alessandro Biondi morì il 10 aprile 2021, nel giorno del 169esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

