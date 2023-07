17.07.2023 h 15:09 commenti

Pecci, trattativa in corso tra l'ex direttrice Perrella e la Fondazione. Top secret termini e costi

E' emerso stamani nel corso della commissione del Comune, Controllo e garanzia, a cui hanno partecipato il presidente e il direttore dell'ente culturale. Focus anche sul bilancio 2022 che registra una perdita di 333mila euro

(e.b.)

Ammontano a 15mila euro, al momento, le spese legali sostenute dal Centro Pecci per la querelle con l'ex direttrice Cristiana Perrella, licenziata nell'ottobre 2021 dopo che il contratto triennale le era stato rinnovato nel marzo precedente. Una scelta che ha portato Perrella a presentare una causa di lavoro alla Fondazione per le arti contemporanee in Toscana. Quanto questo braccio di ferro costerà alla collettività non è ancora chiaro.Ascoltato stamani, 17 luglio, dalla commissione comunale Controllo e garanzia guidata da Leonardo Soldi del Centrodestra, il presidente della Fondazione, Lorenzo Bini Smaghi, non ha risposto ad alcuna domanda in merito alla vicenda perché c'è una procedura extragiudiziale in corso su cui è stata firmata una clausola di riservatezza da entrambe le parti. Lo farà una volta che sarà chiusa "a tutela del contribuente". Di altra natura e non oggetto della commissione di oggi, invece la denuncia per diffamazione che la Perrella ha presentato contro Bini SmaghiNessuna risposta neanche al consigliere della Lega, Marco Curcio, che chiedeva se i 173mila euro accantonati alla voce “Altri-Fondi rischi e oneri” del bilancio del Pecci, siano i fondi necessari per far fronte alla trattativa legale con la Perrella. Una volta che i termini della questione saranno chiari, Curcio si riserva il diritto di presentare un esposto alla Corte dei Conti: “Soprattutto se la collettività dovrà pagare per le scelte del cda del Pecci. – afferma Curcio - Sono 40 anni che c'è il Museo Pecci, i risultati si aggravano sempre di più. La gestione sotto Bini Smaghi non ha impresso la svolta necessaria e se si pensa anche alla causa legale che si è aggiunta in questi ultimi mesi, siamo arrivati addirittura al paradosso. Il Pecci non solo non riesce ad attrarre turisti, né ad affermarsi come Centro di arte contemporanea a due passi da Firenze, col capoluogo che ci surclassa con le mostre di Palazzo Strozzi. Il Pecci di Bini Smaghi arriva addirittura ad aggiungere i costi dei legali alle continue perdite finanziarie. Ho già proposto tempo fa a Bini Smaghi di prendere atto della situazione e rimettere il suo mandato, purtroppo senza esito. Nella seduta di oggi è addirittura arrivato a chiedere 'altri due anni di tempo', come se si trattasse di poche settimane: una situazione così drammatica merita soltanto uno stop forzato, per ripensare radicalmente al sistema che sta alla base di questo Museo. Di fronte a questi numeri, il Pecci andrebbe chiuso, ripensato totalmente e riaperto su basi e con proposte e persone nuove”.Il riferimento di Curcio va al risultato d'esercizio 2022 che chiude con una perdita di ben 333mila euro a causa dell'aumento dei costi dei consumi, cresciuti di 195mila euro e della diminuzione dei contributi pubblici (Regione e Comune) di 256mila euro per un totale di 451mila euro di differenza rispetto al periodo pre Covid. In realtà la situazione non era buona neanche nel 2021 e nel 2020 ma per entrambe le annualità fu possibile tappare le falle usando le risorse accantonate fino a raggiungere un risultato di equilibrio. Senza i rinforzi, i bilanci avrebbero chiuso con perdite di 230mila euro e di 127mila euro. Il presidente Bini Smaghi, affiancato dal neo direttore Stefano Collicelli Cagol, parla di “fragilità strutturali” con costi fissi eccessivi, ricavi propri insufficienti, eccessiva dipendenza dai finanziamenti pubblici e un numero di visitatori insufficiente. “Problemi ben noti – afferma Bini Smaghi – che richiedono una soluzione radicale. La strategia per il triennio 2022-2025 ha due obiettivi: cambiare la struttura dei finanziamenti e quella dei costi. Nel primo caso al momento siamo al 70% di risorse pubbliche e al 30% private, e vogliamo arrivare al 50 e 50, obiettivo ambizioso per la media dei musei italiani; per il secondo stiamo razionalizzando su consulenze, personale e acquisto dei servizi”. Impostazione che starebbe dando già i suoi frutti secondo le rassicurazioni pubbliche date da Bini Smaghi: “Il 2023 è in pareggio e anzi puntiamo a mettere in riserva 50mila euro. Se non succedono cose che stravolgono come il caro bollette del 2022, siamo in equilibrio. Ci vuole tempo per cambiare. Ve lo chiediamo e poi vedrete che i risultati arriveranno”.Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Claudio Belgiorno, presente da esterno, ha invitato il presidente Bini Smaghi, arrivato a scadenza del mandato, a farsi da parte: "I numeri che ci avete presentato sono assolutamente negativi. Poco più di 15mila visitatori in un anno sono troppo pochi rispetto alle risorse pubbliche investite. Ho calcolato che ogni visitatore ci costa 151 euro. Bisogna avere il coraggio di andare oltre la logica del contributo pubblico. Il Comune ci mette 1,2 milioni all'anno. Una somma che va ridotta. Così come si deve cambiare passo nell'offerta artistica mettendo in campo mostre di richiamo nella consapevolezza con il Pecci non è più la novità. Ci sono altri 100 musei di arte contemporanea. Ci sono precise responsabilità per questa situazione ma vanno divise con le Giunte Biffoni che governano da 9 anni e hanno potere di nomina in quel cda".Per monitorare passo dopo passo la situazione economico-finanziaria, il consigliere del Movimento 5 Stelle, Carmine Maioriello, ha chiesto di riunirsi più frequentemente. Un invito arrivato anche da altri parti che il presidente Soldi ha accolto subito. Il dibattito consiliare è entrato anche nel merito dell'offerta culturale del Pecci e in molti hanno puntato il dito contro Palazzo Strozzi e la sua “concorrenza sleale” che trasforma il Pecci in “sorella minore” del contemporaneo. Un'impostazione contestata dall'opposizione ma anche dal capogruppo Pd, Marco Sapia.