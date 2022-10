06.10.2022 h 17:46 commenti

Pecci, bilanci in pareggio per gli anni della pandemia ma i biglietti venduti restano pochi

Il Comune di Prato contribuisce con un milione all'anno, la Regione invece ha diminuito di 200mila euro il proprio sostegno. Nel 2021 le mostre hanno richiamato circa 11.500 visitatori ma solo la metà ha pagato il ticket

I due anni di pandemia non hanno inciso sui bilanci consuntivi del Centro Pecci. "Abbiamo registrato anche dei leggeri surplus - ha spiegato il segretario generale Emanuele Lepri ospite della commissione 6 Controllo e Garanzia- nel 2020 si è registrato una riduzione dei costi di gestione, visto il prolungato periodo di chiusura. Mentre nel 2021 la regione Toscana ha diminuito di 200mila euro il contributo, ma abbiamo compensato con l'art bonus".

Analizzando i bilanci pubblicati sul sito della Fondazioni per le Arti Contemporanee in Toscana, il maggiore sostenitore del Centro è il Comune di Prato che contribuisce con una media di circa 1 milione di euro all'anno, i visitatori paganti alle mostre, nei due anni analizzati , sono stati 13.764 contro gli 11.534 in omaggio.

Nello specifico, per quanto riguarda il bilancio a consuntivo 2020, i contributi pubblici sono stati di 2.055.419 euro, di cui 1.178 da parte del Comune di Prato e 640 dalla Regione Toscana. I debiti ammontano a 806.296 (-176.034 rispetto 2019). Il Centro Pecci è stato visitato in totale da 24.103 , gli spettatori per i concerti sono stati 2.285, mentre quelli che hanno assistito alle proiezioni cinematografiche sono 4.744. In quest'anno con le scuole chiuse si sono arrestati i laboratori didattici e le visite delle scolaresche in presenza, attivate comunque le modalità da remoto. Per quanto riguarda le mostre i visitatori sono stati 14.145 di cui 264 i biglietti interi staccati, 7.944 i ridotti mentre quelli omaggio 5.565. I visitatori che hanno frequentato il Centro nelle giornate di apertura gratuita sono stati 372.

Il 2021 è stato caratterizzato soprattutto da una ripresa delle attività anche se con ingressi limitati dal green pass. I visitatori totali sono stati 13.346, di cui 1.899 al cinema, ai concerti 1.788 e per le mostre i visitatori sono stati 11.534. I biglietti interi staccati sono stati 1.563, i ridotti 3.993 e gli omaggi 5.978. Dal punto di vista economico i contributi pubblici sono stati di 2.162.496 euro, il comune di Prato ha contribuito con 1.168 euro, 480 dalla Regione, ma si è avuto anche 155mila euro derivati dal 5x1000. I debiti ammontano a 1.010.625 euro.

Alla commissione ha partecipato anche il direttore Stefano Collicelli Cagol che ha ribadito il progetto di creare un museo inclusivo con l'esposizione in forma permanente di una parte della collezione in dotazione al Museo . Il Cda della fondazione è in scadenza al momento dell'approvazione del bilancio a consuntivo del 2022, ad oggi il consiglio regionale della Toscana non ha ancora nominato il suo rappresentante.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus