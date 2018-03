17.03.2018 h 10:04 commenti

Pd toscano, Biffoni tra i cinque reggenti che accompagneranno il partito al congresso

Insieme al sindaco di Prato, la direzione del partito ha nominato altri due renziani, Marco Recati e Leonardo Marras, e due esponenti della minoranza, Valerio Fabiani e Adalgisa Mazza. La squadra subentra al segretario dimissionario Parrini. Vivace botta e risposta tra Biffoni e il sindaco di Livorno Nogarin per la presidenza di Anci Toscana

La direzione del Pd toscano ha nominato oggi, sabato 17 marzo, la reggenza collegiale che traghetterà il partito fino al prossimo congresso dopo la sconfitta del 4 marzo. La squadra, che prende il posto del segretario dimissionario Dario Parrini, è composta da tre renziani, il sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni, il segretario metropolitano del Pd fiorentino Marco Recati, il capogruppo in Consiglio regionale Leonardo Marras, e da due esponenti della minoranza Valerio Fabiani e Adalgisa Mazza, rispettivamente rappresentanti della mozione Orlando e della mozione Emiliano. Il quintetto si metterà subito al lavoro in vista dell'assemblea prevista entro metà maggio e del congresso che probabilmente ci sarà in autunno. La direzione regionale ha prodotto anche un documento che riconosce che “i recenti risultati elettorali hanno dato un'indicazione chiara sulla necessità di aprire una stagione nuova”. Ecco che la reggenza collegiale avrà il compito di elaborare una piattaforma politica da sottoporre alla prima assemblea regionale.L'ingresso di Biffoni nel vertice del Pd toscano ha scatenato la vivace reazione del sindaco di Livorno Filippo Nogarin che ha chiesto al collega un passo indietro in Anci ritenendo numerosi e onerosi gli incarichi da ricoprire. Un invito che Biffoni ha rispedito indietro senza troppi complimenti incassando però la replica “divertita” del sindaco del Movimento 5 Stelle.Nell'ordine: “Trovo bizzarro quello che ha fatto Nogarin – le parole di Biffoni – capisco che è in difficoltà, capisco che la sua situazione è molto complicata, trovo la sua un'uscita sgangherata di chi ha bisogno di trovare un po' di visibilità; siamo pronti a dargli una mano, se serve, anche come coordinatori o come reggenti a Livorno. Questa è una fase particolare del partito toscano e non credo cambi niente nel mio approccio in Anci”. La risposta di Nogarin: “Biffoni ha deciso che nei prossimi mesi la presidenza di Anci Toscana sarà l'ultimo dei suoi pensieri e questa è una grave mancanza di rispetto per l'associazione dei Comuni. Oltre a fare il sindaco, infatti, Biffoni avrà il compito di rimettere in piedi un Pd in piena crisi identitaria e senza una prospettiva politica concreta. La sua reazione stizzita alla mia richiesta di fare un passo indietro dalla guida di Anci Toscana testimonia il grande nervosismo che serpeggia nel Pd. Per Biffoni quello in difficoltà sarei io, muoio dal ridere: non è certo il Movimento 5 Stelle ad aver perso le elezioni nazionali dopo essersi fatto soffiare in meno di quattro anni città toscane importanti come Arezzo, Grosseto, Carrara, Viareggio, Cascina, Pistoia, Livorno dove ormai siamo a una manciata di voti dal diventare il primo partito, scalzando proprio il Pd. Se fossi Biffoni mi concentrerei sul suo partito e sulla sua città, lasciando ad altri il compito di guidare Anci, ma evidentemente a lui del sindacato dei sindaci non interessa nulla”.