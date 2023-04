05.04.2023 h 19:34 commenti

Pd: pronta la nuova segreteria di Marco Biagioni, ecco chi esce e chi entra

Tra le novità di spicco la nomina di un esponente di punta di Azione cattolica che segna anche l'ingresso in squadra del gruppo ex area dem. Nessun rappresentante per Prossima che termina qui la sua esperienza

(e.b.)

In casa Pd inizia una piccola rivoluzione per migliorare l’impronta unitaria finora rimasta sulla carta e nelle dichiarazioni d’intenti. Un cambio di rotta necessario per non perdere la sfida delle sfide, le comunali del 2024 quando voteranno Prato, Montemurlo e la Val di Bisenzio.Il segretario provinciale Marco Biagioni ha appena annunciato la sua nuova squadra alla direzione del partito. Oltre ai nomi die di, rispettivamente Schlein e Bonaccini, anticipati la scorsa settimana da Notizie di Prato, entra in segreteriaproveniente dall’Azione cattolica, presidente della consulta delle famiglie, giovani e scuola, vicino ad Area dem. E’ forse la novità più marcata della nuova squadra perché rappresenta un mondo molto lontano da Biagioni e di fatto segna l’ingresso in segreteria dell’ex area dem grazie all’appoggio a Schlein. Il segretario Biagioni comunque ci tiene a precisare che questo nome arriva da una sua proposta. Leo si occuperà delle associazioni del Terzo settore.C’è poi, sorella di Marta, sempre mozione Schlein. Nel suo caso è un ritorno perché fino al passaggio dello scettro a Niccolò Ghelardini, sedeva in segreteria come numero uno dei Giovani democratici. Sarà coordinatrice della segreteria.Entrano anche la consigliera comunale, mozione Schlein, che seguirà le comunità territoriali e, responsabile del tesseramento. Vengono confermati Marco Martini, vicino a Bugetti, che mantiene l’incarico di tesoriere, Stefano Nenciarini, braccio destro di Biagioni, che continuerà a occuparsi di organizzazione, Sandra Bolognesi, coordinatrice dei tavoli tematici, Alessandra Petrelli alla comunicazione.Escono Simone Barni, fedelissimo di Biffoni sostituito da un altro suo fedelissimo, Tinagli, Edoardo Carli, Francesco Bellandi, dimessosi mesi fa, e Giosuè Prestanti. Al suo posto, in rappresentanza della cosiddetta "terza via", determinante per la vittoria di Schlein a Prato, entrache diventerà responsabile transizione ecologica e servizi essenziali.Altra considerazione. L'uscita di Carli, non sostituita da alcun soggetto vicino alla sua corrente, segna la fine dell'esperienza di Prossima, vivaio in cui è cresciuto anche Diego Blasi e che ha permesso l'ascesa di Marco Furfaro. Il deputato aglianese è tra i fedelissimi della segretaria nazionale Elly Schlein e ha rafforzato il suo legame con il segretario provinciale Biagioni. Il suo ruolo è quindi considerato oltre le "sensibilità" locali e quell'area non ha più ragion d'essere.Tirando le somme, le uscite sono state quattro e gli ingressi sette. La squadra quindi è cresciuta.Nominati a cui si aggiungono i membri di diritto che sono il capogruppo in Consiglio comunale Marco Sapia, la portavoce della conferenza delle donne democratiche Luana Bracone e il segretario dei Giovani Democratici Niccolò Ghelardini.«Un esecutivo di cambiamento ma che mette al centro l’unità del partito. – scrive in una nota il segretario Marco Biagioni – Lo avevo annunciato prima del congresso nazionale e regionale perché volevo che la nuova segreteria andasse oltre i risultati delle primarie. Ho voluto mettere al centro competenze, innovazione ed esperienza con l’obiettivo di unire tutte le culture politiche del partito, rafforzandone la sua azione verso le prossime elezioni amministrative. Rompiamo gli schemi e apriamo tutti insieme una nuova stagione».Nelle prossime settimane Biagioni metterà mano ai dipartimenti tematici. Non è detto che vengano cambiati i responsabili di ogni singolo argomento ma è già certo che non ci saranno più automatismi nella partecipazione alla segreteria. Ad esempio il coordinatore del dipartimento Sanità non sarà più invitato permanente alle riunioni ma parteciperà solo se l'argomento sarà all'ordine del giorno.