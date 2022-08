22.08.2022 h 09:26 commenti

Pd pratese a mani vuote nel panorama delle candidature: cresce la tensione

Al fotofinish sono state soddisfatte le rivendicazioni di rappresentanza del Pd di Pisa e di Lucca. Prato deve accontentarsi del quarto posto nel listino plurinominale della Camera assegnato all'ex sindaco di Poggio a Caiano dopo la rinuncia del candidato indicato da Letta. Il caso Squittieri continua a tenere banco

Se si toglie l'ex sindaco di Poggio a Caiano, Marco Martini, finito quarto nel listino plurinominale della Camera solo grazie alla rinuncia del segretario provinciale di Massa, il Pd è l'unico partito a Prato a non avere la rappresentanza alle Politiche di settembre. Uno smacco grosso per il partito più importante sul territorio. Una macchia che resisterà a qualsiasi candeggina soprattutto dopo gli ultimi rimescolamenti che hanno consentito alle federazioni che hanno fatto la voce grossa con Enrico Letta di ribaltare le decisioni prese alla fine della lunghissima notte di Ferragosto, sbianchettando qua e là le liste per spostare, aggiungere, cambiare i nomi e, dove possibile, far fuori i paracadutati. Cosa che anche Prato poteva fare sostituendo, all'uninominale della Camera, il nome della pistoiese Caterina Bini con quello della pratese Benedetta Squittieri. Un'operazione che si poteva fare se – ripetono in tanti – il gruppo dirigente (il segretario provinciale, Marco Biagioni) avesse espresso una proposta condivisa nel momento in cui Bini ha fatto un passo indietro per permettere al territorio pratese di esserci. E invece, i tentennamenti sono stati tradotti a Roma come una casella nella quale mettere un candidato esterno, eccellente sì ma comunque esterno: l'economista Tommaso Nannicini ( leggi ).C'era tutto il tempo di fare e disfare: nessun gioco chiuso, nessuna partita conclusa. Lo dimostrano i due grandi ribaltamenti che il Pd ha fatto in Toscana. In Versilia l'assessore al Sociale del Comune di Camaiore, Anna Graziani, è stata spostata dal collegio uninominale della Camera a quello del Senato (che comprende anche Prato e in un primo momento riservata alla coalizione) per fare posto alla collega Serena Mammini, ex assessore di Lucca, e in questo modo mettere a tacere i malumori del partito locale. A Pisa, appena due giorni fa, è stata di nuovo sacrificata la coalizione con l'uninominale che è finito a Stefano Ceccanti, costituzionalista e deputato uscente, pisano appunto e così anche le rivendicazioni di quel territorio sono state soddisfatte (“Grazie di cuore ai segretari provinciale e comunale di Pisa – le parole del presidente del Consiglio della regionale della Toscana, Antonio Mazzeo – che hanno lavorato per dare alla nostra provincia una ulteriore candidatura radicata e rappresentativa del territorio come era stato auspicato in modo unitario da tutto il partito”).I due scenari pesano, e tanto, sugli equilibri del Pd di Prato. Il segretario Biagioni, a Notizie di Prato, ha parlato di 'scelte di Letta che vanno rispettate', 'di dinamiche nazionali troppo più grandi”. La questione della mancata rappresentanza pratese è solo parcheggiata perché ora la priorità è la campagna elettorale che partirà nelle prossime ore e dovrà necessariamente viaggiare su un motore turbo. Se ne riparlerà il 26 settembre.