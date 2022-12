20.12.2022 h 16:40 commenti

Pd, Biagioni mette già mano alla segreteria: due i cambiamenti in vista

A un anno dalla sua elezione il segretario rivede la sua squadra. Potrebbe entrare Maria Logli, appena uscita in quanto non più segretaria dei Gd.

(e.b.)

La composizione della segreteria provinciale del Pd potrebbe essere cambiata molto presto nonostante abbia solo un anno di vita. Le ragioni sarebbero di tipo pratico ma anche strategico tendente al vendicativo.I nomi che sarebbero vicino alla porta d'uscita della sede di via Carraia sarebbero infatti quello di Francesco Bellandi e di Giosuè Prestanti, segretario Pd di Carmignano. Il primo nome rientra nelle ragioni di tipo pratico poichè Bellandi, architetto, è molto impegnato con il lavoro; il secondo invece è finito nell'occhio del ciclone per la battaglia ingaggiata affinchè la presidenza della Provincia toccasse al fratello Edoardo, sindaco di Carmignano anzichè a Calamai di Montemurlo, candidatura sostenuta da Biagioni. Non solo. Recentemente, insieme alla corrente di cui fa parte l'ex assessore Enrico Giardi, si è allontanato da Biagioni puntando su posizioni più neutrali ed equidistanti rispetto alle divisioni interne al partito. Primo banco di prova di questa nuova impostazione è stata la serata dedicata ai temi del lavoro con la deputata Pd, Chiara Gribaudo. Serata a cui Biagioni e i suoi non hanno partecipato mentre la presenza di Biffoni e i suoi era massiccia.Ora per il segretario provinciale sarebbe arrivato il momento di chiudere i conti con Prestanti nonostante entrambi abbiano scelto Elly Schlein per il prossimo congresso nazionale.Secondo fonti qualificate vicine alla segreteria, verrebbe sostituito solo uno dei due nomi richiamando in squadra una fedelissima di Biagioni, Maria Logli. che è appena uscita dalla segreteria perchè domenica è stato eletto il nuovo segretario dei Giovani Democratici, ruolo che siede in segreteria provinciale del Pd, di diritto.Oltre a cambiare i componenti, Biagioni dovrebbe mettere mano anche alle deleghe. Ad esempio l'organizzazione che ora è in mano a Nenciarini, braccio destro di Biagioni, potrebbe finire ad altri. Forse alla stessa Logli.Sul fronte Consiglio comunale, non è ancora chiaro come si muoverà il gruppo Pd nel riassetto delle commissioni e nella scelta del nuovo vicepresidente dopo la chiamata in giunta del consigliere comunale di Italia Viva, Giacomo Sbolgi. Come già detto al suo posto entrerà il dottor Andrea Meoni che dovrebbe lasciare il gruppo della lista Biffoni a favore di quello Pd di cui è iscritto cambiando i rapporti di forza. La quadra dentro il Pd e con le altre liste di maggioranza dovrebbe essere trovata subito dopo Natale in tempo utile per il Consiglio del 2 gennaio.