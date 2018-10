26.10.2018 h 15:22 commenti

Paziente tenta di rubare la borsa a un'infermiera ma viene scoperta e fermata da una dottoressa

E' successo questa notte al pronto soccorso del Santo Stefano. La ladra è una donna di 33 anni di origine marocchina

Ha approfittato di un momento di distrazione di un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale di Prato per rubarle la borsa che aveva appoggiato su una scrivania, ma è stata vista e bloccata da una dottoressa che poi ha chiamato la polizia.

La ladra è una paziente di 33 anni marocchina residente in città e con precedenti di polizia. Il tentato furto è stato commesso questa notte, 26 ottobre, attorno alle 3.30. La polizia l'ha denunciata a piede libero per tentato furto aggravato.

