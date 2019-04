08.04.2019 h 09:55 commenti

Paziente spostato dal Pronto soccorso al reparto ma nessuno avverte i familiari in attesa

E' accaduto domenica: la moglie e la figlia dell'anziano erano in sala di aspetto senza avere notizie del congiunto arrivato in codice rosso. Solo più tardi sono state contattate direttamente dal reparto dove era stato ricoverato l'uomo

Ore di attesa e di apprensione per la salute del congiunto nella saletta del pronto soccorso. Cose che capitano, purtroppo, spesso. Ma quello che Maria Chiara Pisani e sua madre hanno vissuto ieri, domenica 7 aprile, è qualcosa di diverso. Il rispettivo padre e marito, infatti, non era più in trattamento al pronto soccorso mentre loro si struggevano in attesa di parlare con i santitari. L'uomo, che ha 90 anni ed era arrivato alle 10 di mattina in codice rosso con l'ambulanza del 118, era già stato trasferito in reparto senza che nessuno avvertisse i familiari.

"Fino alle 17.30 - racconta Maria Chiara Pisani - io e mia mamma siamo state a sedere nell'accettazione del pronto soccorso senza ricevere nessuna notizia su mio padre. Il cellulare all'interno della struttura non prende bene il segnale e così solo in quel momento ho visto che alle 16 ero stata chiamata da un numero che non avevo in memoria. L'ho richiamato ed era il reparto di Medicina seconda che ci informava che mio padre era ricoverato da loro e che nessuno dei familiari si era fatto vivo da più di un'ora".

Un corto circuito informativo, quindi. "L'infermiera - prosegue la donna - ci ha detto che dal pronto soccorso ci hanno chiamato ma non c'era nessuna parente del paziente, cosa non veritiera perché era dalle 10 di mattina che eravamo lì senza sapere niente e senza mai allontanarci. Abbiamo rischiato di stare lì a oltranza. Per fortuna dal reparto Medicina avevano i nostri recapiti e già ci conoscevano come famiglia. Quindi, stupendosi di come nessuno fosse con mio padre, ci hanno chiamato loro. Anzi, voglio ringraziare tutto il personale di Medicina seconda per la disponibilità e la professionalità".