06.03.2019 h 14:03 commenti

Paziente sovrappeso calata dalla finestra per essere accompagnata in ospedale

La squadra Saf dei vigili del fuoco è intervenuta in via Ciulli. La donna di 76 anni è stata trasportata al livello della strada e poi affidata alle cure del personale del 118

Sono stati gli specialisti Saf dei vigili del fuoco a prelevare, questa mattina 6 marzo, una donna di 76 anni che aveva bisogno di cure mediche. La paziente in sovrappeso, non poteva essere fatta scendere dalle scale dalla sua abitazione, al primo piano di una palazzo in via Ciulli. I vigili del fuoco hanno quindi immobilizzato l'anziana su spinale e barella toboga per poi calarlo dalla finestra fino al livello stradale, dove è stata affidata al personale del 118



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus