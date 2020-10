18.10.2020 h 13:20 commenti

Paziente devasta sala del Santo Stefano, interviene in forze la polizia per bloccarlo

E' successo stamani nel reparto di Psichiatria: l'uomo dopo aver infranto la vetrata si è armato con la gamba di un tavolino e ha minacciato i sanitari e gli addetti alla vigilanza

Momenti di forte tensione, intorno a mezzogiorno di oggi domenica 18 ottobre, all'ospedale Santo Stefano per un paziente ricoverato in Psichiatria che ha dato in escandescenze spaccando gli arredi e la porta a vetri del reparto. I sanitari hanno provato a calmarlo, anche con l'aiuto degli addetti alla vigilanza della Sicuritalia. Ma il paziente ha minacciato tutti i presenti con una zampa staccata da un tavolino. Al Santo Stefano, intanto, sono arrivate tre pattuglie della polizia e gli agenti alla fine sono stati costretti a spruzzare lo spray urticante per immobilizzare e neutralizzare la persona. Il paziente è stato poi sedato e preso in carico dai sanitari della Psichiatria che gli hanno somministrato la terapia necessaria.