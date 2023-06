19.06.2023 h 14:32 commenti

Pavimento pelvico, i sintomi da riconoscere e l’importanza di prevenzione e riabilitazione

Il centro medico fisioterapico Fisiomakbi organizza mercoledì 28 giugno una serata in viale Montegrappa 121 per fare informazione sulle disfunzioni associate al pavimento pelvico. L’iniziativa è in collaborazione con For Farma. “Campagna di sensibilizzazione per migliorare la qualità della vita delle persone”

Una serata per informare e fare conoscere i sintomi associati alla disfunzione del pavimento pelvico, comunicando al contempo come si possono prevenire e trattare i vari disturbi. A organizzarla è Fisiomakbi, il centro medico fisioterapico guidato dal dottore osteopata Edoardo Biagioli, con la collaborazione con l’azienda farmaceutica For Farma. L’appuntamento è per mercoledì 28 giugno, alle ore 18.30, nei rinnovati locali di Fisiomakbi in viale Montegrappa 121 a Prato. I relatori dell'incontro di sensibilizzazione sulla tematica saranno lo stesso dottor Biagioli, l'ostetrica Franca Guaglianone e Manuela Pettini informatrice di For Farma

INFORMAZIONE E PROFESSIONALITA’

“Il nostro centro fisioterapico ha una grandissima attenzione verso la propria clientela – spiega il dottore osteopata Edoardo Biagioli -. Dialogando e lavorando assieme ai pazienti, ci rendiamo conto delle loro necessità e di come possiamo intervenire per migliorare la qualità delle loro vite. In questi anni abbiamo notato che sul tema del pavimento pelvico c’è ancora troppa poca conoscenza sia a livello di informazione che di prevenzione. Non solo. Siamo anche consapevoli che spesso molte persone soffrono di mal di schiena, col problema che nasce proprio dalle disfunzioni del pavimento pelvico e della postura. Da qui la decisione di creare un percorso dove il trattamento osteopatico si affianca a quello del pavimento pelvico e della postura. Una riabilitazione effettuata da specialisti in costante aggiornamento professionale e da un’ostetrica specializzata nei disturbi del pavimento pelvico. Da parte nostra, infine, c’è grande attenzione alla collaborazione con la medicina generale. E’ proprio dal dialogo con i medici di base e da serate di sensibilizzazione come quella del 28 giugno che si può migliorare l’informazione alle persone e così incidere positivamente sulle loro vite”.



COS’E’ IL PAVIMENTO PELVICO?

E’ l’insieme dei muscoli che chiudono il bacino verso il basso e che hanno la funzione di sostegno degli organi pelvici come utero, vescica, uretra e retto. I problemi di questa muscolatura possono essere di tipo anatomico (come il prolasso), funzionale (ad esempio l’incontinenza urinaria, l’incontinenza fecale o il dolore cronico) e post chirurgico (emorroidectomia). Il parto o la menopausa per la donna, ad esempio, sono momenti critici, che insieme ad altri fattori contribuiscono ad indebolire il pavimento pelvico. Negli uomini invece è frequente l‘incontinenza urinaria a seguito di prostatectomia.

I SINTOMI DA TENERE SOTTO CONTROLLO

Sono molteplici i campanelli d'allarme che devono portare le persone a rivolgersi al proprio medico di base per avere delle prime indicazioni sulla problematica, per poi successivamente affidarsi a specialisti e centri qualificati. Troviamo ad esempio la difficoltà nell’interrompere il getto urinario, oppure la perdita d'urina sotto sforzo come a seguito di un colpo di tosse o di uno starnuto, dolore pelvico e lombare cronico, sensazione di peso addominale, dolore vaginale durante i rapporti sessuali, emorroidi, prolassi di vescica, utero e retto, difficoltà nel trattenere gas o feci.



L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE E DELLA RIABILITAZIONE

Troppo spesso le persone si sentono incomprese nei piccoli disagi quotidiani e arrivano a vedere nell'operazione l'unica strada per giungere alla risoluzione delle problematiche del pavimento pelvico. Fisiomakbi invece propone un percorso di riabilitazione proprio nel momento in cui c'è l'insorgere del disturbo, o sedute di prevenzione per evitare che si possa presentare ogni tipo di sintomatologia legata al pavimento pelvico. Un percorso complementare sia con l'osteopatia che col posturale. Non va dimenticato, inoltre, che anche in caso di operazione risulta fondamentale la riabilitazione, sia pre che post intervento, così da ottenere i migliori risultati possibili.

IL RUOLO DEI TRATTAMENTI PRE E POST PARTO

La riabilitazione del pavimento pelvico è particolarmente importante durante il periodo pre e post-parto, a causa dei grandi cambiamenti a cui il corpo va incontro con la gravidanza. Questi specifici trattamenti possono aiutare a prevenire o limitare l’insorgenza di sintomi di incontinenza e prolassi durante e dopo la gravidanza. Non solo. Questa riabilitazione specialistica è efficace pure nel trattamento di sintomi di incontinenza urinaria e fecale e nel prevenire il prolasso di vescica, utero e retto. La terapia fisica comprende esercizi specifici, terapie manuali e terapie strumentali, tutte finalizzate al rafforzamento e al miglioramento della funzionalità del pavimento pelvico.



L'iniziativa del 28 giugno negli spazi di viale Montegrappa di Fisiomakbi è completamente gratuita. E' obbligatoria però la prenotazione visto che i posti sono limitati. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 0574.59.39.00 oppure compilare lo specifico form.

Fisiomakbi è anche su Facebook e Instagram e sul sito internet .



