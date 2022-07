19.07.2022 h 14:35 commenti

Pauroso incendio alle porte di Poggio a Caiano, fiamme partite da delle sterpaglie

Le fiamme hanno attaccato un deposito di inerti e un concessionario di auto. Distrutti ben 24 mezzi. Il tratto della regionale 66 interessato dalle fiamme è stato chiuso al traffico

Un vasto incendio sta interessando la zona tra Carcerina e la regionale 66 a Sant'Angelo a Lecore, in provincia di Firenze, a pochi metri da Poggio a Caiano e dalla provincia di Prato. Una densa colonna di fumo nero è risultata visibile anche da lontano.

Partite, attorno alle 13, dalle sterpaglie lungo la bretella che collega questa zona con Castelnuovo, le fiamme hanno attaccato un deposito di inerti e le auto di un concessionario esposte in uno spazio esterno. Il rogo ha distrutto ben 24 mezzi. Sul posto hanno operato numerose squadre dei vigili del fuoco anche dal comando di Prato. Attorno alle 16 la situazione è risultata sotto controllo ed è iniziata la bonifica.

Presente anche il personale delle polizie municipali di Campi Bisenzio e di Prato per gestire il traffico. Il tratto della regionale 66 interessato dalle fiamme infatti, è stato chiuso alla circolazione provocando file e rallentamenti lungo le direttrici da e per Firenze e nella viabilità interna di Poggio.

Il sindaco del comune mediceo, Francesco Puggelli, ha lanciato un appello via social: "Raccomando a tutti prudenza e massima attenzione per non intralciare le operazioni dei vigili del fuoco particolarmente delicate a causa di alcuni depositi presenti".

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI