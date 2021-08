29.08.2021 h 11:01 commenti

Paura per l'incendio del quadro elettrico di un'abitazione: intervengono i vigili del fuoco

E' successo a Vaiano intorno a mezzanotte. I pompieri del distaccamento volontario sono riusciti a circoscrivere il rogo prima che potesse propagarsi al resto della casa

I vigili del fuoco del distaccamento volontario di Vaiano sono intervenuti, intorno alla mezzanotte tra sabato 28 e domenica 29 agosto, in via di Rupille, nel comune di Vaiano, per un incendio che ha interessato il quadro elettrico di un'abitazione. Il tempestivo intervento ha fatto sì che le fiamme non si propagassero al resto della casa. Si sono così registrati danni da fumo ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto è stata comunque inviata, in via precauzionale anche un’ambulanza della Misericordia. L’intervento si è concluso poco dopo le 2, al termine delle operazioni di messa in sicurezza.

