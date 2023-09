14.09.2023 h 16:11 commenti

Paura in viale Montegrappa, prende fuoco una vettura

E' successo poco prima di mezzogiorno mentre il conducente stava parcheggiando. Per fortuna si è accorto in tempo di quanto succedeva ed è riuscito a scendere dal mezzo prima che le fiamme lo avvolgessero

Momenti di paura questa mattina 14 settembre in viale Montegrappa per l'incendio di un'auto. E' successo intorno mezzogiorno, in un momento in cui la strada era particolarmente trafficata come avviene sempre all'ora di punta. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell'auto, mentre stava facendo manovra per parcheggiare, si è accorto che il motore della macchina improvvisamente aveva preso fuoco. E' subito sceso e ha chiamato i soccorsi. Sul posto è così intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Prato e una pattuglia della Municipale. Ancora da accertare le cause che hanno scatenato l'incendio, nessuna altra vettura è rimasta coinvolta.

