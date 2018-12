12.12.2018 h 19:34 commenti

Paura in via Cava per un furgoncino a metano che si è incendiato

Il conducente del mezzo appena si è accorto di quanto stava accadendo ha accostato ed è uscito fuori

Tragedia sfiorata in via Cava questo pomeriggio, 12 dicembre attorno alle 17. Un furgoncino alimentato a gas metano ha preso fuoco mentre si trovava nei pressi della rotatoria con via XVI Aprile. Il conducente del mezzo appena si è accorto di quanto stava accadendo ha accostato ed è uscito fuori. Gli automobilisti di passaggio hanno subito chiamato il 115 che ha inviato sul posto una squadra dal vicino comando di via Paronese. In pochi minuti i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo. Sono in corso di accertamento le cause dell'incendio che tra l'altro è avvenuto a un'ora di distanza da quello scoppiato su un vecchio furgone in via Roma a Castelnuovo ( LEGGI ).