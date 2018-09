04.09.2018 h 16:04 commenti

Paura in tangenziale: auto alimentata a gpl si incendia mentre viaggia

Le due persone a bordo sono riuscite ad uscire in tempo dal mezzo. Le fiamme spente poi dai vigili del fuoco

Paura nel primo pomeriggio di oggi, 4 settembre, per un'auto che è andata a fuoco mentre stava perccorrendo il viale Fratelli Cervi. Le fiamme si sono alzate all'improvviso, intorno alle 15.20, dal vano motore del mezzo che si trovava alla rotatoria con via Liliana Rossi. A rendere ancora più complicate le cose il fatto che l'auto era alimentata a gpl. A bordo due persone, che per fortuna sono riuscite ad uscire in tempo. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha poi impedito guai peggiori. Intervenuto anche il 118 per prestare le cure del caso ai due occupanti dell'auto, entrambi sotto shock per lo spavento. Si tratta di una coppia di anziani: lui di 80 anni, lei di 71. Sul posto anche le pattuglie della polizia municipale per regolare la circolazione che è andata in tilt con lunghe code.