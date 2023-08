24.08.2023 h 14:32 commenti

Paura in piazza dell'Università, trovate delle siringhe usate

A dare l'allarme i volontari dell'associazione Oltre, suo posto l'unità cinofila della Municipale e il 113. Insieme alle siringhe anche della polvere bianca

Ancora siringhe usate abbandonate in zona Serraglio. Questa volta a trovarle sono stati i volontari dell'associazione Oltre con il gruppo delle guardie di San Giorgio, che prestano servizio nei pressi della stazione. Le siringhe sono state trovate in un angolo di piazza dell'Università con accanto una polvere bianca che poi è risultata bicarbonato. La sostanza viene utilizzata per "allungare" le dosi che, probabilmente erano nascoste dietro un mattone della scalinata che infatti è stato trovato spostato.

Dopo aver messo in sicurezza l'area, è stata chiamata l'unità cinofila della Municipale e il 113. Immediato l'intervento di Alia che ha rimosso le siringhe. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 23 agosto, quando lo spazio è affollato non solo di bambini, ma anche di tanti ragazzi che utilizzano il campetto da basket.

Edizioni locali collegate: Prato

