17.09.2020 h 14:15 commenti

Paura del coronavirus, tanti bambini restano a casa: le famiglie pensano all'istruzione parentale

L'assolvimento dell'obbligo scolastico si può fare anche a distanza se i genitori dimostrano di poter sostenere tecnicamente o economicamente l'insegnamento. La comunità sta cercando di coniugare l'obbligo scolastico alla tutela della salute e per non incorrere i problemi ha chiesto diversi pareri legali

Istruzione parentale: è questa la strada che le famiglie cinesi sarebbero pronte a intraprendere per evitare, o almeno ridurre, il rischio del contagio da coronavirus soprattutto dopo i numerosi casi di positività registrati negli ultimi giorni nella comunità. Un istituto, quello dell'istruzione parentale, previsto dal ministero dell'Istruzione come regolare assolvimento dell'obbligo scolastico senza frequentare la scuola. Lo studente, che sia un bambino delle elementari o un ragazzo delle medie, studia a casa con l'aiuto di un insegnante e alla fine dell'anno scolastico sostiene un esame di idoneità per l'accesso alla classe successiva. Una ipotesi, lo studio a distanza, che sta prendendo campo nella comunità cinese preoccupata dalla pressioni istituzionali di mandare i figli a scuola perché la scuola è un obbligo. In diversi hanno chiesto un parere legale e gli avvocati non solo hanno spiegato alle famiglie che c'è la possibilità di ricorrere all'istruzione parentale che si risolve con una dichiarazione al dirigente scolastico circa il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all'insegnamento, ma hanno anche rispolverato una sentenza della Cassazione che nel 2017 ha assolto due genitori filippini che non mandavano il figlio alle medie e dunque non mandare i figli alle medie non è reato (ma possono ugualmente intervenire le istituzioni) mentre scatta il codice penale quando si parla di scuola elementare. Al momento l'atteggiamento delle famiglie cinesi è attendista: chi ha deciso di non rispondere all'appello della campanella, sta 'consumando' i giorni di assenza previsti dalle regole scolastiche, vale a dire il 25 per cento delle ore di lezione impartite. Esaurito questo periodo e a seconda dell'evoluzione del contagio, o ci sarà il ritorno sui banchi oppure la richiesta in massa di studiare a casa con un insegnante privato. La storica scuola paritaria San Niccolò, una tra quelle a più alto tasso di presenza cinese, ha registrato negli ultimi giorni il 10 per cento di assenze alle medie e tra il 50 e il 60 alle elementari. “Tre famiglie mi hanno chiesto di assolvere l'obbligo scolastico tramite l'istruzione parentale – dice la preside, Mariella Carlotti – io ho spiegato che la documentazione viene inoltrata al sindaco che ha l'ultima parola sull'accertamento delle condizioni che consentano di ricorrere a questo istituto e sull'eventuale via libera”. La scuola si è già organizzata per garantire lezioni a distanza solo agli alunni che non possono frequentare per motivi oggettivi e non a quelli che per scelta, senza una giustificazione valida, vengono lasciati a casa dai genitori.

La comunità cinese si sta intanto organizzando anche per far fronte ad un'altra necessità: quella di coniugare la tutela della salute al bisogno di lavorare. Ecco che sono già numerosi i bambini che vivono con i nonni in luoghi diversi dalle case dei genitori proprio per evitare la diffusione eventuale del coronavirus. Non solo: sembra che tutti i lavoratori cinesi siano stati invitati a sottoporsi regolarmente al tampone per monitorare, e nel caso contenere, l'andamento dei contagi. Pochissimi i cinesi che dall'inizio dell'epidemia hanno fatto il tampone o il sierologico, mentre nelle ultime ore si è scatenata la corsa al test in gran parte dovuta all'imprenditore che su We Chat, popolarissimo social cinese, ha annunciato di essere positivo chiedendo ai connazionali di controllare il proprio stato di salute.

nadia tarantino