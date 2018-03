Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza questo pomeriggio 19 marzo verso le 16 alla scuola media “Salvemini- La Pira” di via Deledda a Montemurlo, dove il forno usato per il laboratorio di ceramica si è surriscaldato, mandando a fuoco, probabilmente, le guarnizioni in gomma dell'apparecchiatura.