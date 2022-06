30.06.2022 h 17:11 commenti

Paura al rifugio le Cave, bambino di 11 anni colto da malore: trasportato al Meyer con il Pegaso

Il bambino ha avuto uno shock anafilattico da reazione allergica mentre era in gita con il campo estivo. Sul posto anche un'ambulanza della Misericordia, una squadra del Soccorso alpino e una dei vigili del fuoco

Momenti di paura questo pomeriggio, 30 giugno, al rifugio Le Cave, nel comune di Cantagallo, dove un bambino di 11 anni è stato soccorso dall'elicottero Pegaso per un malore provocato da una reazione allergica che gli ha causato uno shock anafilattico..Il bambino, che frequenta un campo estivo, era in gita insieme ad un gruppo di coetanei quando improvvisamente si è sentito male. Gli educatori hanno chiamato il 118 che a sua volta ha allertato un'ambulanza della Misericordia di Vaiano con il medico a bordo, i vigili del fuoco e il Soccorso alpino.Le squadre arrivate sul posto hanno agevolato l'intervento dell'elicottero che prima ha calato il medico e un infermiere per prestare le prime cure, e poi ha trasportato il bambino all'ospedale pediatrico del Meyer dove, fortuntamente, le condizioni del piccolo non sono state giudicate gravi.Tommaso Chiani, gestore del rifugio, ha poi precisato quanto avvenuto con un post sulla pagina Facebook: "Questo pomeriggio - vi si legge - a seguito di una reazione allergica, un piccolo partecipante al campo estivo presso il nostro rifugio è stato soccorso dal Soccorso alpino e trasportato in elicottero in via precauzionale al Meyer di Firenze. La macchina dei soccorsi ha funzionato tempestivamente e con grande professionalità grazie all'azione coordinata dei soccorritori con le guide ambientali e il personale presente al Rifugio le Cave. Al rifugio abbiamo applicato la nostra procedura di emergenza, i soccorsi hanno svolto come sempre egregiamente il loro compito intervenendo in forza e velocemente. In contatto con il dottore, il personale presente nel rifugio ha gestito il primo soccorso al bambino".