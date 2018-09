26.09.2018 h 10:46 commenti

Paura a Vaiano: il vento fa cadere in strada un grosso ramo

Per fortuna non è stata colpita nessuna auto. Sfiorato un mezzo della Misericordia parcheggiato

Tanta paura ma nessun danno grave per il ramo caduto, a causa del forte vento, questa mattina 26 settembre vicino al circolo della Misericordia in via Fratelli Rosselli a Vaiano. Sul posto anche il sindaco Primo Bosi e una squadra degli operai del Comune che ha liberato la carreggiata. Per fortuna al momento dello schianto nessuna macchina era ferma allo stop, sfiorato invece un mezzo della Misericordia di Vaiano parcheggiato poco lontano dall'albero.