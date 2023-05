19.05.2023 h 12:37 commenti

Pattuglia in borghese della Municipale sventa rapina ai danni di un anziano

Arrestato il malvivente che prima di essere bloccato ha ferito uno degli agenti con un coltello a serramanico. E' successo in via Strozzi nel pomeriggio di ieri, la stessa persona aveva già messo a segno un colpo la mattina

E' stato l'intervento decisivo di una pattuglia in borghese della Municipale, nel pomeriggio di ieri 18 maggio, a sventare una rapina ai danni di un anziano. L'episodio è avvenuto in via Strozzi, quando gli agenti hanno notato un uomo di origine marocchina che stava cercando di rubare il borsello a una persona anziana. Immediatamente sono intervenuti ma a quel punto il rapinatore ha estratto un coltello a serramanico con il quale ha ferito in maniera lieve un agente prima di essere bloccato e arrestato.

Il marocchino è stato quindi accompagnato in piazza dei Macelli per essere identificato. Nel frattempo al centralino era arrivata una denuncia per un altro tentativo di rapina nella mattinata, sempre ai danni di un anziano, questa volta in zona Sacro Cuore. Gli agenti hanno messo a confronto la descrizione fornita dalla vittima, che corrispondeva a quella dell' uomo arrestato, che poi è stato trasferito alla Dogaia.

Edizioni locali collegate: Prato

