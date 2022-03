15.03.2022 h 15:57 commenti

Patto per la sicurezza tra istituti di vigilanza e forze dell'ordine: siglato il protocollo "Mille occhi sulla città"

La firma oggi in Prefettura. Previsto un canale informativo diretto tra le guardie giurate impegnate sul territorio e le centrali operative di carabinieri, guardia di finanza e polizia

Gli istituti di vigilanza pratesi entrano in rete con le forze dell'ordine cittadine per garantire ancora più sicurezza. E' quanto prevede il protocollo “Mille occhi sulla città”, sottoscritto oggi 15 marzo in Prefettura dal prefetto Adriana Cogode, dal sindaco di Prato Matteo Biffoni e dai rappresentanti degli Istituti di vigilanza privata Pratopol, Securitas Metronotte Toscana e Tecnica Vigilanza, e con l’adesione del questore di Prato e dei comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza.

Con il protocollo si punta a valorizzare i compiti di osservazione delle guardie giurate nell’ambito di una sinergia informativa con le forze di polizia.

“Sono molto soddisfatta di questa intesa che si inserisce nel quadro più ampio delle iniziative volte ad assicurare una sempre maggiore prossimità nel monitoraggio dei fenomeni che possono destare insicurezza nei cittadini – ha detto il prefetto Cogode – contribuendo ad assicurare, attraverso la collaborazione delle guardie giurate presenti sul territorio, la diretta segnalazione di possibili situazioni di pericolo”.

Gli istituti di vigilanza cureranno infatti in particolare la tempestiva trasmissione alle sale operative delle forze di polizia delle segnalazioni concernenti situazioni di rilievo per la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana, acquisite dalle proprie guardie giurate durante lo svolgimento dei servizi di vigilanza, come, ad esempio, la presenza di mezzi sospetti o in fuga dopo la commissione di un reato, la presenza di bambini non accompagnati o di persone anziane in difficoltà o di ostacoli sulle vie di comunicazione che possano rappresentare un pericolo, atti di bullismo o di delinquenza giovanile, situazioni di degrado urbano e disagio sociale.

"Ringrazio la Prefettura per questo protocollo che permetterà di mettere a sistema e migliorare la collaborazione tra forze dell'ordine e servizi di vigilanza privati – ha detto il sindaco Biffoni -. Lo scambio di informazioni in modo costante e strutturato è uno strumento importante per la sicurezza del territorio".