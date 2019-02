27.02.2019 h 20:28 commenti

Patto lavoro sicuro, via alla terza fase: controlli notturni e nei fine settimana. Nicolosi: "Le aziende cinesi si diano un codice etico"

La novità è stata presentata oggi pomeriggio a Cna che raccoglie molti imprenditori cinesi. Tra la prima e la seconda fase dei controlli il miglioramento è netto

Controlli più approfonditi anche il fine settimana e in orario serale. E' la terza fase del piano Lavoro Sicuro che prenderà il via ad aprile e terminerà nel dicembre del 2020. Il punto sul progetto voluto dalla Regione all'indomani del rogo del 1° dicembre 2013 al Teresa Moda dove hanno perso la vita 7 operai cinesi, è stato fatto oggi pomeriggio, 27 febbraio, nella sede pratese di Cna che raccoglie molti imprenditori cinesi nella sua costola Cna China World.

In 4 anni e 4 mesi, in tutta l'area metropolitana i 74 ispettori Asl hanno controllato 11.761 aziende a conduzione cinese di cui 7.087 solo a Prato. La seconda fase, iniziata nell'aprile del 2017, con ispezioni meno frequenti ma più approdonfite, ha registrato un miglioramento netto:

I numeri raccontano più delle parole: cinque anni dopo il rogo alla Teresa Moda si registrano quasi il 91 per cento in meno di dormitori abusivi (quelli almeno nel luogo di lavoro) scoperti durante i sopralluoghi, il 70% in meno di impianti elettrici non a norma, si sono dimezzate la carenze igieniche e c’è una flessione quasi del 39 per cento anche sulle notizie di reato. Dati positivi, come l’84,2 per cento di aziende in tutta l’area metropolitana (l’83,5% a Prato) che, dopo i controlli, non sono scomparse nel nulla come in passato ma hanno ottemperato alle prescrizioni imposte ed hanno pagato le multe, peraltro in flessione dopo il picco del 2015 (4 milioni e 861 mila euro quell’anno, 2 milioni e 564 mila nel 2018, 15 milioni e 658 mila euro da settembre 2014) a riprova che le irregolarità sono diminuite.

Ora è arrivato il momento di estendere le ispezioni alle fasce orarie più particolari. "Per andare ad aggredire - spiega Renzo Berti, responsabile del progetto - chi avesse pensato facendo il furbo, di chiudere di giorno e lavorare la notte".

Cna farà la sua parte attivando uno specifico Sportello di informazioni e assistenza, nella sede di via Zarini, per gli imprenditori cinesi che vorranno conoscere la terza fase del progetto della Regione, ma che soprattutto vorranno essere accompagnati da professionisti seri che svolgeranno azioni di campagna “tutorial” dei controlli assistiti per orientare le imprese al rispetto delle normative.

Per il procuratore capo Giuseppe Nicolosi, l'aspetto repressivo non può bastare. Per la comunità orientale è arrivato il momento di darsi un codice etico: "Su circa 6.000 procedimenti penali l’anno ben 1.200 hanno riguardato reati riconducibili all’illegalità nelle imprese orientali. C’è comunque ancora molto lavoro da fare per combattere la palude che consente ancora oggi il permanere dell’illegalità. C'è bisogno di un'assunzione di responsabilità anche etica da parte di chi fa impresa. Se un'azienda pratica prezzi fuori mercato come una maglietta a 15 centesimi, ecco ci dovrebbe essere un protocollo fra imprenditori che la metta al bando".

Di assunzione di responsabilità parla anche il presidente della Regione Enrico Rossi che invita il governo a seguire l'esempio del Piano Lavoro Sicuro per gli aspetti di competenza, quali evasione fiscale e lavoro a nero: "'Sicurezza è una parola che si compone di tanti aspetti, anche del contrasto all'evasione fiscale. Alla luce della nostra esperienza con 'Lavoro sicuro', sono certo che se anche il Ministero dell'economia e finanze, in maniera costante e graduale, pianificasse una serie di controlli su tutte le aziende, la ricchezza pubblica a Prato aumenterebbe di un bel po' e potrebbe essere redistribuita nei servizi scolastici, nella sanità, nell'assistenza. La nostra esperienza - ha concluso Rossi - ha dimostrato che facendo controlli in maniera assidua e collaborando con la procura, si ottengono risultati a 360 gradi. Abbiamo infatti verificato con l'Agenzia delle entrate che i nostri controlli, pur vertendo su altri aspetti, hanno prodotto un effetto positivo anche sul versante delle entrate".

Gli esempi virtuosi però non mancano. Massimo Zhang, ad esempio, è in Italia da 26 anni ed è titolare della Store, una grande azienda di import export di prodotti alimentari, tra cui una sorta di famoso té orientale, dove lavorano 23 cinesi e due italiani. "L'immobile e gli impianti dove lavoriamo sono completamente a norma, - spiega ai microfoni di Toscana Tv - ogni sei mesi viene il consulente a controllare e i dipendenti sono sottoposti ad analisi periodicamente. Essere in regola costa di più ma è comunque la scelta migliore per l'impresa e il territorio in cui operiamo e viviamo".

