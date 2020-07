14.07.2020 h 13:17 commenti

Patto lavoro sicuro, Bugetti e Mangani: "La Regione trovi le risorse per rifinanziarlo"

La consigliera regionale e l'assessore all'Immigrazione rilanciano l'allarme lanciato dal procuratore capo Giuseppe Nicolosi. Positivo il giudizio sul protocollo sottoscritto con i sindacati, che raccoglie il plauso anche di Milone

Simone Mangani e la consigliera regionale del Pd Ilaria Bugetti all'indomani dell'allarme lanciato dal procuratore capo Giuseppe Nicolosi in occasione dell'accordo sottoscritto con i sindacati per favorire le denunce dei lavoratori sfruttati ( Dare continuità al progetto Lavoro Sicuro della Regione. E' quanto chiedono l'assessore all'Immigrazione del Comune di Pratoe la consigliera regionale del Pdall'indomani dell'allarme lanciato dal procuratore capo Giuseppe Nicolosi in occasione dell'accordo sottoscritto con i sindacati per favorire le denunce dei lavoratori sfruttati ( LEGGI ).

“L’esperienza del patto Lavoro sicuro non è certo conclusa, sono stati fatti passi avanti ma la strada è ancora lunga - dice Mangani -. Per questo chiederemo anche al prossimo presidente della Regione Toscana di dare continuità all'accordo in scadenza al 31 dicembre, senza timore di rivedere le modalità di azione, come fatto più volte in passato, per adeguarle alle esigenze attuali”.

“A tutti i livelli, da quello locale a quello nazionale, stiamo lavorando concretamente affinché si possa combattere efficacemente lo sfruttamento lavorativo – ricorda Mangani -. Nel nostro Comune dal 2018, grazie al protocollo con la Procura, abbiamo attivato lo sportello per la denuncia dello sfruttamento lavorativo, un servizio che sta portando a risultati importanti, pur con numeri che certamente possono crescere”. I lavoratori stranieri che denunciano lo sfruttamento lavorativo hanno bisogno di sostegno, ad ogni livello ed infatti Mangani plaude anche alle recenti novità.

Sulla stessa lunghezza d'onda le dichiarazioni di Ilaria Bugetti: "Il Progetto Lavoro Sicuro ha garantito fino ad oggi un lavoro straordinario di controlli e azioni con cui la Regione Toscana ha deciso di contrastare in maniera netta e decisa quell’illegalità che non garantisce ai lavoratori i diritti più elementari - afferma la consigliera regionale -. Per proseguire il prezioso lavoro fatto in questi anni e continuare la marcia verso la cultura della legalità, bisogna metterci risorse. Sono convinta che si debba andare in questa direzione e, se sarò chiamata nuovamente a rappresentare i cittadini toscani in consiglio regionale, mi adopererò perché ciò avvenga anche nel prossimo quinquennio".

Accanto agli strumenti normativi, per Bugetti, servono poi reti di protezione, per far emergere le condizioni di sfruttamento lavorativo. È quel che è stato ottenuto ieri, 13 luglio, con la firma del Protocollo tra Cgil, Cisl Uil e Procura: il rinnovo del permesso di soggiorno per questioni di giustizia, a chi denuncia una situazione di sfruttamento. "Si tratta di un risultato molto significativo – commenta Bugetti – perché la denuncia spesso non era possibile in quanto avrebbe significato la perdita del lavoro e di conseguenza del titolo di soggiorno".

Un plauso al Protocollo con i sindacati arriva anche dall'ex assessore alla Sicurezza Aldo Milone: "Comprendo molto bene lo spirito di questo accordo e anch'io mi auguro che dia dei frutti - afferma -. Questo protocollo rappresenterebbe anche la cartina di tornasole per riscontrare l'effettiva volontà del clandestino di affrancarsi da questo sfruttamento. Forse le maggiori difficoltà le troveremo nella comunità cinese al cui interno esiste un sistema consolidato e una sorta di patto tra il clandestino e il suo datore di lavoro. È probabile che questo incentivo possa invece trovare un terreno più fertile presso altre comunità".