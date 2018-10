Una pattinatrice pratese sul tetto del mondo. Desirèe Cocchi del'HP Maliseti, è la nuova campionessa del mondo di pattinaggio artistico nella categoria obbligatori junior. La medaglia d'oro è stata vinta ai Mondiali che si sono svolti in Francia, a Mouilleron Le Captif.

Alla neocampionessa sono arrivati anche i complimenti del sindaco Matteo Biffoni e dell'assessore allo Sport Simone Faggi: "Un orgoglio per tutta la città, un successo che porta ancora una volta un'atleta pratese sul gradino più alto del podio - dicono -. Un abbraccio virtuale da parte di tutti noi a Desirèe, che dopo i recenti successi europei si è imposta ai mondiali in Francia ottenendo la prestigiosa medaglia d'oro nella sua categoria. La aspettiamo in palazzo comunale il prima possibile per poterla festeggiare anche di persona".

Desirèe di recente era stata in palazzo comunale in occasione della presentazione delle squadre di hockey e pattinaggio artistico e aveva donato la propria maglia autografata all'assessore allo Sport Simone Faggi.

La gara, al meglio dei tre esercizi, ha visto Desirèe sempre in testa. L'atleta pratese, già vice campionessa d’Europa, ha ottenuto una valutazione complessiva di 159.100 punti e si è giocata il primo posto lottando principalmente con la compagna di squadra Elettra Signorini, medaglia d’argento con 156.700, e con la colombiana Sabrina Mur, medaglia di bronzo con 152.100.