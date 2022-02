16.02.2022 h 15:38 commenti

Patteggia la pena e resta ai domiciliari lo spacciatore della droga "antifatica"

L'uomo era stato arrestato con un'ingente quantità di ecstasy e ketamina, fatta arrivare dall'Olanda e destinata agli operai delle confezioni cinesi e ai giocatori incalliti delle sale slot

Ha patteggiato una pena di tre anni e sei mesi di reclusione, da scontare agli arresti domiciliari, il cinese di 51 anni arrestato lo scorso 11 febbraio dai carabinieri del Nucleo Investigativo con l'accusa di spacciare ecstasy e ketamina tra i giocatori compulsivi delle sale slot e gli operai dei pronto moda cinesi del Macrolotto ( LEGGI ).

L'uomo, assistito dall'avvocato Tiziano Veltri, è comparso stamani davanti al giudice Elisa Romano che ha accettato l'accordo raggiunto tra la difesa e la procura, chiudendo così in tempi record il procedimento giudiziario.

I carabinieri avevano arrestato l'uomo dopo averlo seguito per almeno due settimane. Nella sua casa di Iolo avevano sequestrato un'ingente quantità di sostanza stupefacente, fatta arrivare dall'Olanda all'interno di scatole di biscotti e tubetti di pomate. La droga trovata ancora nelle disponibilità dell'uomo era un chilo e 358 grammi di ketamina, 1.222 pasticche di ecstasy e poi quantità più piccole di marijuana e di shaboo. I carabinieri calcolano che lo stupefacente una volta ceduto avrebbe fruttato più di 80mila euro. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, lo stupefacente era destinato ai lavoratori dei pronto moda e ai giocatori delle sale slot, che lo assumono per poter reggere alla fatica di turni sfiancanti sia alle macchine da cucire sia alle slot, utilizzate per riciclare il denaro a nero. Operai e giocatori che devono stare anche per 12 o 14 ore di fila impegnati e che grazie allo stupefacente riescono a reggere la fatica e il dolore fisico.