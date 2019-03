01.03.2019 h 12:59 commenti

Patteggia il falso guaritore smascherato da 'Striscia la notizia'

L'uomo riceveva i pazienti nel suo ambulatorio di naturopata nella zona del Soccorso. L'accusa: esercizio abusivo della professione medica. Ai pazienti che pagavano le prestazioni veniva rilasciato lo scontrino di una mesticheria gestita dallo stesso indagato

Si chiude con il patteggiamento a un anno e sei mesi di reclusione per esercizio abusivo della professione medica la vicenda giudiziaria di Tullio Galoppi, il finto guaritore che nel suo ambulatorio di naturopata prescriveva diete, faceva trattamenti e diceva di essere in grado di diagnosticare e curare patologie anche gravi come tumori, Aids e infezioni da Ebola. L'uomo, che esercitava abusivamente la professione in via Milano, nella zona del Soccorso, e che fu scoperto da 'Striscia la notizia', ha chiesto di patteggiare e il sostituto procuratore Egidio Celano, titolare dell'inchiesta, ha dato parere favorevole. L'ambulatorio, dopo il servizio mandato in onda dal programma di Antonio Ricci, aveva continuato a ricevere persone fino al sequestro disposto dalla procura e fatto dalla squadra mobile. All'interno furono trovati macchinari e attrezzature, un lettino per massaggi, confezioni di prodotti omeopatici e documenti relativi a vari trattamenti, un apparecchio per agopuntura con istruzioni in cinese e numerose siringhe. Sulle pareti dell'ambulatorio attestati professionali riferibili al titolo di naturopata. Le telecamere di Striscia documentarono che ai clienti dell'ambulatorio venivano rilasciati, a fronte di prestazioni pagate fino a 170 euro, scontrini emessi dalla vicina mesticheria gestita dallo stesso indagato.