Il gruppo consiliare della Lega perde un altro consigliere. Non uno qualunque, ma bensì una delle colonne storiche del partito. Patrizia Ovattoni, attuale vicecommissario e in passato numero uno del Carroccio a livello locale, ha appena formalizzato il suo ingresso nel gruppo del Centrodestra, formato da ex leghisti (Lafranceschina, Soldi, Betti e Stanasel) usciti un anno fa in aperto dissenso con il partito. Ora si aggiunge anche Ovattoni, già in rotta con il resto del gruppo dopo essere stata fatta fuori dal ruolo di capogruppo a favore del neo entrato Daniele Spada.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso in queste ultime ore è stata la decisione della Lega di mettere mano ai propri posti in commissione indebolendo Ovattoni a favore di Spada e Curcio. La proposta è all'ordine del giorno del Consiglio di domani, 21 ottobre, ma con l'uscita dal gruppo, Ovattoni spariglia le carte e rende inutile quell'atto.

In un comunicato stampa, Ovattoni spiega i motivi che l'hanno portata a questa decisione confermando le forti tensioni dentro al gruppo: "Dopo dodici anni di battaglie al servizio della Lega Nord prima e Lega Salvini Premier dopo, è arrivato per me il momento di prendere una pausa di riflessione poiché questa non è la Lega in cui mi riconosco. Non è una decisone che prendo a cuor leggero ma negli ultimi tempi si sono verificati troppi episodi che denotano un cambiamento radicale nelle politiche locali e la gestione territoriale da parte della dirigenza regionale è a dir poco discutibile. La base, fondamentale per l’ascolto territoriale, non viene più coinvolta nelle decisioni che vengono imposte da persone che non hanno la più pallida idea di quello che sono le dinamiche e la visione locale, generando solo confusione e scollamento tra politica e cittadino. Sono stati commessi molti errori, soprattutto nella nostra città, che hanno portato l’anno scorso all’uscita dal gruppo Lega di quattro consiglieri ed oggi all’uscita del quinto. Qualcuno dovrà farsi qualche domanda e magari fare un po’ di mea culpa sulla pessima gestione perché perdere cinque consiglieri su sei non è una cosa normale. Non sarei onesta con me stessa se non ammettessi che questo saluto è un colpo al cuore per me - conclude Ovattoni - ma la situazione nel gruppo rimasto è diventata insostenibile, la semplice convivenza con i consiglieri non è più sopportabile e la dirigenza attuale non ha sufficiente fermezza per prendere le opportune decisioni".

Opposta la versione dei fatti fornita dal capogruppo del Carroccio, Daniele Spada: “Già da tempo era figura estranea, se non addirittura contrapposta, all'attività del Gruppo Lega, non avendo partecipato a nessuna delle ultime riunioni. Abbiamo provato a ricomporre il suo 'aventino', ma ogni proposta di buonsenso, condivisa dal partito, è caduta nel vuoto. Dispiace sempre quando un consigliere se ne va, dispiace meno quando lo fa per ragioni molto prosaiche, anziché ideali e politiche. La Lega non solo va avanti, ma rinnova e rafforza il suo impegno in Consiglio comunale e sul territorio: tra l'altro possiamo già annunciare che negli ultimi giorni abbiamo raccolto tante adesioni al tesseramento e numerose firme sui referendum sulla giustizia, andando di casa in casa tra i cittadini che ci hanno contattato".

Resta da capire se la decisione di Ovattoni comporterà anche l'uscita dalla Lega. Il partito non ha ancora preso una decisione ufficiale in merito. L'espulsione dovrebbe essere automatica.

(e.b.)

Al di la dei motivi che hanno portato a questa situazione, il dato politico che si rileva è che la Lega è passata da sei consiglieri iniziali (sette se si conta Spada entrato recentemente) a due mentre il gruppo del Centrodestra ha oggi cinque membri e rafforza la sua posizione di gruppo più numeroso dell'opposizione.