Patrimonio in rovina, appello di Prato Scomparsa: "Mettete in sicurezza Villa Fossombroni Bellavista"

L'edificio sorge a poca distanza dall'ex Convitto estivo del Cicognini al quale è accomunato dallo stato di abbandono. Di recente è stato forzato l'ingresso, rivelando un salone riccamente affrescato

Dopo varie segnalazioni riguardanti Villa Le Sacca, ovvero l’ex Convitto Cicognini, stavolta mi sento in dovere, sia come Prato Scomparsa, sia come cittadino che ama la storia della propria città, a lanciare un appello per Villa Fossombroni, detta “Bellavista”, attigua al citato plesso.



L’edificio, da tempo in rovina, ultimamente è stato violato nel suo ingresso, da sempre chiuso, e ne è saltata fuori una stanza riccamente affrescata, bellissima, e dimenticata da tempo, che è diventata meta di curiosi, più o meno rispettosi del luogo, che hanno iniziato a divulgarne le immagini interne, attirando altre persone.

I rischi in questo senso sono molteplici: In primo luogo, l’edificio è alla mercé di chiunque, e rischia atti vandalici, in secondo luogo, la proprietà credo abbia il dovere di mettere in sicurezza la struttura onde evitare, vista la pericolosità per eventuali nuovi crolli, che qualcuno si faccia seriamente male.



Non conosco chi sia padrone dell’edificio, che in parte non sembrerebbe del tutto inabitato, ma invito chi ne è titolare a provvedere alla chiusura di quella porta che è stata evidentemente divelta, così come invito le Istituzioni, alle quali questi appelli si sono spesso rivolti, inascoltati, a mandare le Forze dell’Ordine a verificare quanto scritto, e valutare il da farsi.

Penso che dovere di chiunque ami veramente Prato, sia preservarne storia e bellezza, e visto che, in quest’aria elettorale attuale, leggo di aperture all’ascolto della cittadinanza, è l’occasione di vedere se davvero, chi di dovere, prenderà atto ed agirà per salvare questo nostro patrimonio.

Daniele Nuti

Prato Scomparsa