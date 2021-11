08.11.2021 h 14:04 commenti

Patente falsa agli agenti, scoperto e arrestato perché destinatario di un ordine di carcerazione

In manette è finito un trentacinquenne che ha tentato di raggirare la Municipale che lo ha fermato per un controllo. La verifica dei suo dati ha fatto emergere il provvedimento emesso dal tribunale di Genova

Ha tentato di ingannare gli agenti della Municipale che lo hanno fermato mostrando loro una patente falsa ma è stato scoperto ed è finito nei guai. Protagonista un marocchino di 35 anni. E' successo ieri, domenica 7 novembre, in viale Chang Zhou. Il trentancinquenne non solo è stato denunciato per uso di patente falsa ma è stato anche arrestato perché destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Genova. Per lui si sono aperte le porte della Dogaia.



