Pastore tedesco scappa dalla casa e aggredisce Cavalier King: parapiglia e tensione in via Valentini

E' successo ieri sera. Intervenute le guardie giurate in congedo e la polizia municipale. Alla fine un ragazzo, figlio del proprietario del cane più grande, ha rimediato un morso o forse un graffio

Momenti di tensione, ieri sera 3 luglio, in via Valentini, per un pastore tedesco che, dopo essere uscito da una proprietà privata, ha aggredito un Cavalier King, portato a passeggio da alcune ragazze. E' nato un parapiglia che ha coinvolto anche i proprietari dei due animali. Ne ha fatto le spese il figlio del padrone del pastore tedesco, che ha riportato una leggera ferita, forse per un morso o un graffio, anche se non è chiaro inferto da quale dei due cani.

E' successo intorno alle 23 e i primi ad intervenire sono state le guardie giurate giurate in congedo della San Giorgio, impegnate in un giro di controllo nell'ambito della convenzione sottoscritta con il Comune. Poi in via Valentini è arrivata anche la pattuglia della polizia municipale.

Secondo quanto emerso, il pastore tedesco avrebbe cercato di mordere il Cavalier King, scagliandosi anche contro le ragazze che hanno cercato di difendere il cagnolino. In strada sono poi arrivati i padroni del cane più grande, che è stato bloccato proprio dalle guardie giurate. La Municipale ha identificato tutte le parti in causa, in attesa di verificare eventuali inadempienze nella custodia degli animali.