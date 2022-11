10.11.2022 h 17:15 commenti

Pasti in ritardo alle mense scolastiche, sanzionata l'azienda che gestisce il servizio

Le lamentele sono partite dai genitori e dagli insegnanti di alcune scuole di Montemurlo. Fissato un nuovo incontro, fra dieci giorni, per fare il punto della situazione

Dopo le lamentele di genitori e insegnanti per i pasti scarsi e consegnati in ritardo in alcune mense scolastiche, l'amministrazione di Montemurlo ha sanzionato la Dussman che gestisce il servizio . Durante l'incontro, di questa mattina 10 novembre, è stato fatto il punto della situazione e l'azienda ha dato la propria disponibilità a risolvere le criticità che si sono verificate negli ultimi giorni. Secondo il Comune i problemi sono legati a ritardi nella consegna dei pasti e alle quantità del cibo. Nessun problema, invece, sempre secondo il Comune, per quanto riguarda la qualità del cibo.

"Abbiamo registrato delle difficoltà e, dunque, come amministrazione comunale, ci siamo attivati per chiedere all'azienda l'immediata soluzione delle criticità emerse. - spiega il sindaco Simone Calamai- La mensa scolastica rappresenta un servizio di grande rilevanza ed è importante che i pasti siano erogati ai nostri bambini e ragazzi nei tempi e nelle quantità giuste".

All'incontro, oltre al primo cittadino,hanno partecipato i rappresentanti dell'azienda, l'assessore alla pubblica istruzione Antonella Baiano, la dirigente del settore e la dietista, tra dieci giorni è fissato un nuovo incontro per fare il punto della situazione.

