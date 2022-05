01.05.2022 h 17:04 commenti

Pasta Tricolore da record: raccolte otto tonnellate di alimenti e di prodotti per la persona

La terza edizione dell'iniziativa benefica si è chiusa con successo. I prodotti saranno ora distribuiti da Caritas e parrocchie tra le famiglie bisognose, mentre la Croce d'Oro porterà aiuti ai profughi ucraini

Otto tonnellate di alimenti e prodotti per la persona che ora saranno distribuite tra le famiglie bisognose di Prato ma anche ai profughi ucraini. E' stata una raccolta record per la terza edizione della Pasta Tricolore, che l'Associazione Accademia di San Giusto ha organizzato negli spazi dell'xx Teatro di San Giusto, invitando cittadini, associazioni e imprenditori a donare per aiutare le famiglie pratesi in difficoltà e il popolo Ucraino.

Non nascond ela sua soddisfazione Edoardo Comparini dell'Accademia di San Giusto: "Grazie ancora - dice - ai tanti pratesi che ogni anno partecipano alla raccolta della Pasta Tricolore, diventata un appuntamento fisso nel calendario della città di Prato. Quest'anno, grazie a questo straordinario, risultato riusciremo ad aiutare tante realtà del territorio pratese e anche direttamente il popolo ucraino". Annunciato anche che a settembre l'ex Teatro sarà inaugurato diventando un posto centrale di ritrovo per la nostra città.

Tra i promotori dell'iniziativa anche il consigliere comunale Claudio Belgiorno: "E' stata una raccolta davvero da record grazie anche ai tanti imprenditori del territorio che anche quest'anno hanno aderito al nostro appello - dice -. Il nostro impegno è rivolto alle tante famiglie pratesi che con grande difficoltà non riescono ad arrivare a fine mese, in questi anni non ci siamo mai dimenticati di loro. Ringrazio anche le parrocchie del territorio che svolgono un ruolo centrale nel dare sostegno a chi è in difficoltà".

Presente per il Comune di Prato il presidente del Consiglio Gabriele Alberti che ha dichiarato: "Ringrazio i volontari e l'associazione Accademia di San Giusto per il loro impegno e per la montagna di aiuti che sono riusciti a raccogliere, ci riempie il cuore".

Quest'anno è iniziata la collaborazione con la Croce d'Oro di Prato presente all'evento con tanti volontari che si occuperanno di consegnare una parte della raccolta direttamente in Ucraina e anche di distribuire i pacchi alimentari alle famiglie del pratesi. "Ringrazio tutti coloro che hanno donato per la raccolta - dice il preidente Alessandro Coveri - ma soprattutto i volontari per il loro grande impegno. Gli alimenti saranno distribuiti da noi, consegnando una parte di essi direttamente in Ucraina e una parte sul territorio di Prato".

Oltre alle tante donazione da parte di privati cittadini, da ricordare la generosità di società come la Prato Scavi, Prato Ecologia, la Sebac, Della Corte Costrizioni e Lo Conte Costruzione che hanno donato diverse tonnellate Per non dimenticare realtà come l’Accademia Prato Boxe di Francesco di Fiore, la Palestra Universo e importante anche la donazione arrivata dalla Chiesa Evangelica di Boteli in rappresentanza della comunità cinese di Prato.

Gli alimenti raccolti saranno divisi e consegnati alle parrocchie della città di Prato, alla Caritas, alla Mensa La Pira e alle altre associazioni di volontariato del territorio mentre la Croce d'Oro provvederà a inviare una parte direttamente in Ucraina.