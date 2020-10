16.10.2020 h 09:45 commenti

Passione Abarth, il tour di 'Scorpioni on the road' fa tappa a Prato

L'area pratese e Massa sono le città toscane scelte dal gruppo che ha messo insieme l'amore per il rombo dei motori con il sostegno al turismo e all'imprenditoria locale. Storia, arte, cultura ed eccellenze che, nel caso di Prato, sono enogastronomiche

Le auto Abarth? Uno stile di vita, una passione per l'inconfondibile rombo del motore per molti. Per gli amanti del genere l'appuntamento è per il fine settimana. Il 17 e il 18 ottobre fa tappa tra le bellezze artistiche e storiche e le eccellenze enogastronomiche dell'area pratese il tour di 'Scorpioni on the road', iniziativa nata nel periodo della restrizione sanitaria legata al coronavirus dall'idea di tre imprenditori uniti dall'amore per Abarth. Un'iniziativa che coniuga la potenza dei motori e il piacere della guida alla scoperta e al sostegno del turismo e delle tante aziende che producono eccellenze. Dopo il Piemonte e in attesa dell'Open motor show 2020 in programma a Milano il primo novembre, 'Scorpioni on the road' ha scelto la Toscana con la due giorni intitolata “Dai cantucci alle cave di marmo”.

Il Castello dell'Imperatore, i cantuccini di Mattonella e le prelibatezze de Le Garage Bistro dello chef Carlo Aiazzi sono le fermate di sabato insieme alla visita di Villa Magia, appena fuori porta, e della Tenuta di Artimino dove il gruppo passerà la notte prima di mettersi in viaggio, domenica, per raggiungere Carrara.

“Abbiamo deciso nel nostro piccolo – spiegano gli organizzatori e fondatori del gruppo – di scoprire il nostro bellissimo territorio dando supporto e visibilità al turismo e visitando le piccole aziende sostenendolo attraverso l'acquisto dei loro prodotti. Non siamo un club ma semplicemente Abarthisti che amano l'Italia”.



