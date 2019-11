05.11.2019 h 11:03 commenti

Passi carrabili, al via da oggi il nuovo servizio di richiesta online

La procedura semplificata si può utilizzare nel caso in cui l'accesso sia conforme dal punto di vista edilizio e per il codice della strada. Anche il pagamento può essere fatto in maniera telematica con la carta di credito

E' attivo da oggi, martedì 5 novembre, il nuovo servizio per la richiesta on line del passo carrabile con procedura semplificata da utilizzare nel caso in cui l'accesso sia conforme dal punto di vista edilizio e per il codice della strada.I cittadini o i tecnici possono utilizzare il servizio utilizzando il link https://cosap.comune.prato.it L'altra novità, oltre la servizio on line, riguarda il pagamento dei diritti. Una volta compilata la domanda il richiedente riceverà una mail con le indicazioni su quanto e come pagare.Nella mail è presente anche il link diretto per il pagamento on-line con carta di credito.