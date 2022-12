21.12.2022 h 00:34 commenti

Passerella tra via Firenze e viale Montegrappa, i cittadini incassano i primi sì

Ieri l'audizione in commissione 4 dei promotori della petizione per chiedere la realizzazione dell'intervento, già proposto dal consigliere Leonardo Soldi in campagna elettorale

(e.b.)

Non c’è ancora un capitolo di bilancio che ne renda certa la realizzazione, ma l’idea di una passerella ciclopedonale sul Bisenzio per collegare via Firenze a viale Montegrappa piace a tutta l’amministrazione comunale. Il consenso unanime è stato espresso ieri pomeriggio, 20 dicembre, dalla commissione urbanistica che ha ascoltato i rappresentanti del comitato di zona, promotori della petizione per chiedere la realizzazione dell’intervento. Per la precisione la passerella ha debuttato nel dibattito pubblico nel 2019 quando Leonardo Soldi del centrodestra, poi eletto consigliere comunale, la propose come cardine della propria proposta elettorale. Seguì un confronto costante con la giunta fino all’inserimento dell’intervento, poi cassato, nell’articolato progetto di realizzazione del parco fluviale Riversibility. Successivamente la proposta è stata fatta propria dal comitato di zona, nato circa due anni fa per rivitalizzare il quartiere. A spiegare le ragioni della richiesta, supportata da oltre 300 firme, sono stati i cittadini Fabrizio Nitri, Antonio Carrozza e Carlo Ceragioli. Ragioni di riqualificazione urbana, certo, ma anche pratiche per permettere a chi abita in via Firenze nei pressi dello stadio, zona chiusa tra la ferrovia e il fiume, di raggiungere velocemente i negozi di viale Montegrappa evitando lunghi giri dal ponte Petrino o dal ponte XX Settembre. Cosa che permetterebbe di venire incontro alle esigenze degli anziani e di chi non ha un’auto per muoversi, ma anche di vivere maggiormente gli spazi lungo il fiume contro il degrado e le brutte frequentazioni. I cittadini hanno fatto una valutazione di massima anche sulla spesa, circa 2,5 milioni di euro.L’assessore alle opere pubbliche Valerio Barberis ha dichiarato che l’intervento è “valutato positivamente dall’amministrazione” e che non appena ci sarà un bando esterno di finanziamento adatto saranno fatti i passaggi necessari per partecipare. Per il consigliere Soldi è preferibile “fare subito uno studio preliminare per capire se si può fare lì, con che modalità e con quali costi. E poi - prosegue Soldi -penso sia giusto pensare a coprire l’intervento con risorse proprie perché se poi non uscisse un bando adatto, il progetto resterebbe solo sulla carta?”Il capogruppo del Pd, Marco Sapia ha convenuto con Soldi sul grande lavoro che il comitato sta facendo nel quartiere e ha aggiunto che “l’oggetto della petizione è interessante. Verosimilmente impegnerà la prossima amministrazione. Da parte nostra penso sia giusto portare avanti questa istanza e inizieremo un percorso con i tecnici per capire quali sono le varie tappe che abbiamo davanti per trasformarla in realtà”. Il presidente della commissione, Maurizio Calussi del Pd, ha elogiato i cittadini per il modo articolato e approfondito con cui la proposta è stata presentata all’attenzione del Comune: “Una modalità che facilita il nostro lavoro e il confronto con i cittadini”.