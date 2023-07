28.07.2023 h 19:20 commenti

Passerella sulla Bardena, i cittadini di Viaccia replicano a Soldi: "E' frutto di una partecipazione attiva"

Il Coordinamento Cittadini per Viaccia ricorda al consigliere d'opposizione la propria natura apartitica e come quell'opera sia partita dal basso: "I cittadini di Prato non sono solo quelli del centro. Esistono problematiche anche nelle periferie e laddove i cittadini partecipano per migliorare la qualità di vita, bene fa una amministrazione a tenerne conto di qualsiasi colore sia”.

Ai cittadini di Viaccia non sono piaciute le considerazioni del capogruppo del Centrodestra Leonardo Soldi sulla scelta della giunta di investire sulla passerella ciclopedonale sulla Bardena tra Viaccia e Narnali, anzichè su quella sul Bisenzio tra via Firenze e la zona di viale Montegrappa. Soldi la ritiene una scelta frutto di logiche elettorali e non a beneficio dell'interesse generale.Logica che la frazione a ovest della città critica duramente: “Ci corre l'obbligo di portare all'attenzione dei due consiglieri, prima di tutto, che il Coordinamento Cittadini per Viaccia non ha connotazione partitica e si è rapportata negli anni con le amministrazioni che si sono succedute ivi compresa quella Cenni. Per questo motivo respingiamo categoricamente che i lavori oggetto degli strali dei consiglieri di opposizione, siano in qualche modo un voler "accontentare il proprio elettorato", precisiamo anzi che molto spesso abbiamo polemizzato con le scelte di questa e delle altre amministrazioni quando ne abbiamo ravveduto gli estremi. Forse Soldi e Belgiorno non sanno che il progetto di una pista ciclabile che collegasse Viaccia con la scuola media di riferimento, è cosa che affonda le radici nel tempo, che è stata ufficialmente richiesta già con le fasi preparatorie per l'elaborazione del Piano Operativo del 2018 e che fa parte di un più vasto progetto per il paese di Viaccia elaborato in mesi di partecipazione attiva". Impostazione che contrappongono a quella che ha portato alla proposta del collegamento tra via Firenze e viale Montegrappa, nato da un'idea dello stesso Soldi e poi sposata dai cittadini attraverso una petizione. "Rivendichiamo con forza la partecipazione attiva e spontanea e non stimolata da raccolte firme dal consigliere di turno, a cui Viaccia è abituata e che fieramente abbiamo rappresentato in questo progetto. Come considerazione finale, vogliamo evidenziare che i cittadini di Prato non sono solo quelli del centro. Esistono problematiche anche nelle periferie e laddove i cittadini partecipano per migliorare la qualità di vita, bene fa una amministrazione a tenerne conto di qualsiasi colore sia”.