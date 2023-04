20.04.2023 h 00:57 commenti

Passerella al Pecci, il progetto finisce in un cassetto ma i soldi saranno dirottati su Viaccia e Narnali

Saranno usati per la messa in sicurezza di 2,5 chilometri di via Pistoiese. Corsa contro il tempo per non perdere le risorse, da impiegare entro dicembre. Ecco i punti critici che restano fuori

Il progetto per la passerella ciclopedonale su viale Leonardo da Vinci tra il Centro Pecci e il parcheggio dell’area McDonald, è sospeso e tale resterà per molto tempo. Di sicuro finché non sarà chiara la collocazione della futura tramvia Peretola-Pecci e del suo capolinea che rischiano di entrare in collisione con la passerella di Nio, la cui realizzazione è già minata dal rincaro delle materie prime come ha dimostrato la rinuncia all’appalto della ditta aggiudicataria. A beneficiare di questa “messa in un cassetto” del progetto, saranno gli abitanti di Narnali e di Viaccia perché i soldi destinati all’opera viaria all’ingresso della zona est della città saranno dirottati all’uscita a ovest per la messa in sicurezza di via Pistoiese. Soldi, circa 800mila euro, da spendere entro l’anno o andranno persi. L’intervento è stato presentato ieri sera, 19 aprile, dal sindaco Matteo Biffoni e dall’assessore alla mobilità Flora Leoni nel corso di un’assemblea pubblica ospitata al circolo La Libertà 1945 e organizzata dal Coordinamento Cittadini per Viaccia.2,5 chilometri della trafficatissima via Pistoiese, dal ponte torto all’abitato di Narnali, saranno oggetto di un restyling che porterà nuovi marciapiedi dove possibile e allargamento di quelli esistenti, sistemazione dei percorsi ciclabili con bike lane, ricucitura dei tratti esistenti e di quelli in corso di realizzazione, nuovi attraversamenti pedonali rialzati, istituzione di zone 30, alberature, riordino della segnaletica e della sosta con la garanzia che “non saranno persi posti” ha chiosato Leoni. Sul ponte tra Narnali e Viaccia sarà creata la zona 30 e sistemato un guard rail nuovo lineare mentre in via Carso sarà istituito il senso unico. Sul ponte torto sarà creato un marciapiede sul lato opposto a quello del fiume (per questioni idrauliche). Il problema riguarda il tratto successivo verso Pistoia, quello che porta al Penny Market. Al momento non è possibile intervenire: “I terreni a margine della strada, necessari per creare un marciapiede, sono tutti privati. - spiega il sindaco - Significa che per poterli usare o troviamo un accordo con i proprietari o espropriamo. Non abbiamo il tempo per realizzare nessuna delle due ipotesi all’interno di questo progetto perché dobbiamo usare i soldi entro il 31 dicembre 2023. L’attenzione però c’è e ci lavoreremo. Intanto miglioriamo ciò che può essere migliorato velocemente”. Ci sono anche altri punti critici evidenziati dai cittadini presenti su cui Biffoni e Leoni si sono impegnati a trovare soluzioni in tempi ragionevoli: via di Montemurlo e via Gavinana. La prima dipende anche dal vicino Comune di Montemurlo e dalle future alternative quali la seconda tangenziale, la seconda dalla realizzazione di una lottizzazione privata che dovrebbe poi portare all’allargamento della strada.Discorso a parte merita la passerella ciclopedonale sulla Bardena per collegare Viaccia e Narnali a Maliseti e in particolare alla scuola media, opera frutto di una proposta della comunità di Viaccia. Il precedente progetto va nel cestino perché il Genio civile ha imposto numerose correzioni su sismica e idraulica che ne hanno fatto lievitare i costi. Inoltre è necessario allargare il raggio di azione che comporterà acquisire proprietà private con un accordo bonario o tramite esproprio. “Mi impegno a far passare dalla giunta entro giugno il nuovo progetto definitivo. - ha affermato Biffoni - Poi ci metteremo alla ricerca dei fondi e dei proprietari dei terreni interessati per trovare un accordo. Quando il quadro sarà chiaro, potremo passare all’esecutivo”.