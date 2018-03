19.03.2018 h 21:21 commenti

Passeggiata per la sicurezza a La Querce, il comitato cittadino dà forfait

La pioggia e le temperature fredde previste per questa sera hanno convinto il comitato a rimandare la passeggiata. CasaPound, invece, sfiderà le intemperie

Il comitato cittadino della Querce non parteciperà alla passeggiata notturna per la sicurezza del quartiere prevista per questa sera 20 marzo alle 21, resta confermata invece la presenza di CasaPound. ( LEGGI “Le previsione del tempo – spiega Alessio Zipoli – annunciano per la serata pioggia e freddo e quindi è a rischio la partecipazione di tante persone e soprattutto delle famiglie con bambini. Riorganizzeremo la passeggiata fra qualche tempo quando le serate saranno più miti”.CasaPound, invece, sfida le intemperie e sarà presente alla passeggiata che partirà da piazza della chiesa per poi proseguire verso via Firenze, via Etrusca, via Molino del Ginori, via Pasquino, via traversa Cellerese per tornare in via Firenze. Resta invece attivo il gruppo whatsapp di controllo del vicinato.