Passeggia in centro con un coltello in tasca, denunciato ventiquattrenne

Il giovane, noto per i suoi precedenti, è stato fermato in viale Vittorio Veneto da una pattuglia della polizia. Deve rispondere di porto abusivo di arma

Passeggiava in viale Vittorio Veneto con un coltello a serramanico in tasca. L'uomo, un ventiquattrenne pratese con precedenti, è stato denunciato dagli agenti delle Volanti che nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 febbraio, lo hanno fermato per un controllo. Il coltello, con una lama di 16 centimetri, è stato sequestrato. Il giovane deve rispondere di porto abusivo di arma.



