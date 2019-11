13.11.2019 h 11:29 commenti

Passato al setaccio il residence di via Franklin per scoprire la base di uno spacciatore

I carabinieri hanno recuperato 50 grammi di cocaina nell'alloggio di un 30enne sorpreso mentre cedeva una dose ad un imprenditore. In manette anche un 47enne trovato con due etti di hashish in casa

Per scoprire il nascondiglio del pusher i carabinieri della squadra antidroga della tenenza di Montemurlo hanno dovuto passare al setaccio gli oltre cento appartamenti del residence di via Franklin, in zona ex Pratilia. Ma alla fine i loro sforzi sono stati premiati e i militari hanno individuato l’appartamento usato da un 30enne marocchino come base. All'interno sono stati trovati circa 50 grammi di cocaina e tutto il materiale occorrente per il confezionamento ed il frazionamento delle dosi.

E' successo ieri, 12 novembre, quando i carabinieri in borghese hanno sorpreso il 30enne nei pressi di Piazzale Nenni mentre cedeva una dose di cocaina ad un imprenditore pratese. Alla vista dei militari, lo spacciatore ha tentato di darsi alla fuga ma è stato raggiunto immediatamente e bloccato. A quel punto il marocchino ha tentato di ostacolare l’individuazione dell’appartamento in cui viveva nel complesso residenziale di via Franklin. Ma alal fine la tenacia dei carabinieri è stata premiata e il 30enne è finito in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’assuntore è stato invece segnalato alla Prefettura di Prato per i conseguenti provvedimenti amministrativi mentre lo stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati.

Sempre ieri i carabinieri del Nucleo investigativo hanno arrestato anche un 47enne pratese, originario di Lucca, che deteneva nella sua abitazione circa due etti di hashish, oltre a tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi. I militari sono arrivati all'uomo dopo aver fermato in strada un operaio 27enne che aveva appena acquistato due frammenti di hashish dallo spacciatore.



